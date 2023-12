Lost Place: Wehrmacht-Bunker auf dem Truppenübungsplatz

Industrie hinkte politischen Entwicklungen hinterher

Wawrzinek fand heraus, dass es auch Tarnbunker gab, also Bauten, die mit einem Gehöft oder normalen Gebäuden überbaut und damit getarnt wurden. Wann genau die Bauten errichtet wurden, kann er noch nicht genau datieren - aber durchaus feststellen, dass die Industrie hinter den politischen Entwicklungen in der damaligen Zeit gar nicht hinterherkam.

Im Osten beginnt das Bunkerfeld mit einer meterhohen Panzersperre. Auch sogenannte Drachenzähne und viele Panzerhindernisse sollten den militärischen Feind abhalten. Im Feld sind verschiedene Typen an Bunkern zu finden: Einmann-, Doppelkammer-, Nachrichten-, Artilleriebeobachtungsbunker bis hin zu einem Bunker, in dem eine Schiffskanone verbaut war.

Bunker könnten noch Jahrhunderte intakt bleiben

Wawrzinek kommt aus Freiburg im Breisgau, hat also den sogenannten Westwall - die Verteidigungslinie während der Nazi-Diktatur an der Westgrenze Deutschlands - direkt vor der Haustür. Die Trümmer davon faszinierten den Badener schon als Kind. Ein Praktikum im Rahmen des Forstwirtschaftsstudiums führte ihn zum Bundesforst nach Grafenwöhr, wo er auf eine ganze Bunkerlandschaft gestoßen ist, in der er optimal forschen kann.

Denn nirgendwo sonst gibt es noch so viele Bunker, die noch im Zusammenhang stehen und relativ intakt sind. Das werden sie auch in den nächsten Jahrhunderten noch sein, schätzt der Student. "Das wird so lange halten, wie man sich das damals vorgestellt hat, also das mit 1.000 Jahren könnte für die Bunker tatsächlich funktionieren", sagt er.

Bunker liegen in Hochsicherheitsbereich

Heute nutzen Wildtiere die Bauten unter und über Tage als Rückzugsort. Der Truppenübungsplatz ist eine einzigartige Naturlandschaft, hier leben Wölfe, Hirschrudel, Seeadler und unzählige geschützte Tierarten mehr. Da einige Bunker im Winter frostfrei sind, suchen heutzutage Fledermäuse Schutz darin. Auch Dachs, Fuchs und Co. ziehen sich ihre Beute in die Ruinen, um sie in Ruhe verspeisen zu können.

Zugänglich sind die Bunker nicht. Sie liegen im Hochsicherheitsbereich des Truppenübungsplatzes, an dessen Eingängen streng kontrolliert wird. Zudem liegen sie direkt im Einschussbereich, der ohne Munitionsexperten und aufgrund des Übungsgeschehens rund um die Uhr auf keinen Fall betreten werden sollte.