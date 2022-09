Lkw nimmt Motorrad die Vorfahrt: Biker schwer verletzt

Beim Zusammenstoß eines Lkw mit einem Motorrad im Landkreis Coburg ist am Dienstagvormittag ein 50 Jahre alter Biker schwer verletzt worden. Wie die Polizei meldet, hatte der Fahrer des Lkw dem Motorradfahrer an einer Kreuzung der Staatsstraße 2205 bei Wiesenfeld die Vorfahrt genommen. Der Biker war in Richtung Bad Rodach unterwegs gewesen.

Per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Motorradfahrer in eine Klinik. Die Coburger Staatsanwaltschaft ordnete an, dass ein Unfallsachverständiger die Ermittlungen der Polizei unterstützen soll. Gegen den 62 Jahre alten Lkw-Fahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.