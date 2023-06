Lindenberg, Waalkes, Zander: Große Namen in Tirschenreuth

Wer die drei Namen Frank Zander, Otto Waalkes und Udo Lindenberg hört, denkt vermutlich als erstes an irgendwas zwischen einem Sonderzug nach Pankow, einem gelb-roten ostfriesischen Leuchtturm und Kurt - ohne Helm und ohne Gurt. Alle drei Sänger betätigen sich allerdings auch als Maler und werden seit dem Wochenende im Museumsquartier in Tirschenreuth ausgestellt – kuratiert vom Neumarkter Galeristen Thomas Herrmann und den Galerien Walentowski.

Frank Zander kommt zur Eröffnung selbst nach Tirschenreuth

Zur Vernissage der Kunstausstellung ist das Museumsquartier in Tirschenreuth voll. Frank Zander ist persönlich vor Ort und schreibt Autogramme. Freimütig erzählt der inzwischen 81-Jährige den etwa 300 bis 400 Anwesenden, dass er von Tirschenreuth vorher noch nie gehört hatte. Ein bisschen erinnere die Stadt ihn an die idyllischen Gebäude seiner Modelleisenbahn, sagt er im BR-Interview – man müsse ihm das nachsehen, er sei eben Berliner. Aber er kommt gerne nach Bayern, sagt er: Dass sich die Radiosender des Bayerischen Rundfunks Ende der Siebziger weigerten, seinen Song "Oh Susi" zu spielen, habe seiner Bekanntheit - im Nachhinein - betrachtet einen echten Schub gegeben.

Frank Zander ist gelernter Grafiker

Zander hat außerdem vor seiner Karriere eine Meisterschule für Grafiker besucht. Seinen Bildern ist anzusehen, dass er durchaus etwas von Malerei versteht: Die älteren Werke sind klassische Ölgemälde, in jüngerer Zeit malt er vor allem seine musikalischen Idole und: farbenfrohe Fische. Weil er eben Zander heißt, betont er immer wieder.

Otto Waalkes wollte ursprünglich Maler werden

Auch bei Otto Waalkes Gemälden braucht es den Blick auf den Beschreibungszettel nicht, um ihm die Werke zuordnen zu können: Es sind vor allem Ottifanten – in allen Lebenslagen. Oder Otto selbst in einer seiner berühmten Posen. Auch Waalkes hat eine künstlerische Ausbildung genossen: Er studierte Kunstpädagogik und wollte eigentlich Maler werden, bevor ihm, wie er selbst einmal in einem Interview sagte, der Erfolg als Komiker dazwischenkam.

Udo Lindenbergs Kunst hängt auch im Kanzleramt

Udo Lindenberg, Waalkes langjähriger Hamburger WG-Gefährte, ist schon seit den neunziger Jahren als Maler fast genauso erfolgreich wie als Musiker. Seine comicartigen Gemälde hängen unter anderem im Bundeskanzleramt und zierten auch schon als Sonderbriefmarken.

Tirschenreuth hat "den Zander an Land gezogen"

Ausstellungen in der Zusammenstellung Lindenberg-Waalkes-Zander hat es auch vor Tirschenreuth schon einige Male gegeben. Für den Bürgermeister Franz Stahl (CSU) ist es dennoch ein großer Erfolg, dass es in der oberpfälzischen Kreisstadt gelungen ist, "den Zander an Land zu ziehen", wie er zur Ausstellungseröffnung sagt. Dessen Werk bildet mit rund 50 Bildern den Schwerpunkt der Ausstellung, Waalkes und Lindenberg steuern jeweils etwa 15 Werke bei.

Startschuss für den Tirschenreuther Kultursommer

"Lindenberg-Waalkes-Zander" bleibt bis zum 23. Juli im Museumsquartier zu sehen und auch zu kaufen. Die Ausstellung bildet gleichzeitig den Auftakt für den Tirschenreuther Kultursommer. In dessen Zuge werden noch den ganzen Juni an den Wochenenden diverse Veranstaltungen und Shows auf der Seebühne des Fischhofparks zu sehen sein. Die Stadt feiert das zehnjährige Jubiläum der Landesgartenschau und damit einhergehend auch das zehnjährige Jubiläum dieses Fischhofparks in seiner heutigen Form und des zugehörigen Fördervereins.