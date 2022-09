Lindau startet Verleih von E-Lastenrädern

Vorteile für die Umwelt bringen sie bestimmt. Die Hoffnung ist, dass Lastenräder auch ihren Beitrag zur Mobilitätswende leisten. In Lindau startete an diesem Montag (19.09.22) ein neues Mietsystem für E-Lastenräder. Die Stadt ist Teil des vom Verkehrsministerium ausgeschriebenen Modellprojekts "Lastenrad mieten, Kommunen entlasten, Aufbau eines Lastenradmietsystems in Kommunen“ und kann nun, nach eineinhalb Jahren Vorlauf, das Lastenrad-Mietsystem einweihen.

Man wolle den Autoverkehr nicht durch neue Verbote unattraktiv machen, sondern lieber auf den Anreiz durch E-Lastenräder setzen, so Oberbürgermeisterin Claudia Alfons. Damit könnten Nutzer dank elektrischer Unterstützung leicht und bequem an ihr Ziel kommen. Zusätzlich lasse sich bis zu 70 Kilogramm an Gepäck mitnehmen.

Lindauer Lastenräder per App ausleihen

An acht Stationen stünden je zwei Räder zur Verfügung. Das Leihsystem werde für die kommenden zwei Jahre von der Firma sigo betreut, so die Stadt. Die Ausleihe erfolgt über die Lastenrad-Bayern-App namens TeilRad.

Nach eigener Aussage wolle die Stadt Lindau den Radverkehr weiter fördern, das Lastenrad sei ein Symbol für die Verkehrswende. Durch Maßnahmen wie das Förderprogramm "Ich entlaste Lindau" seien bereits Fördermittel für die Anschaffung von Lastenrädern bereitgestellt und das Radverkehrsnetz ausgebaut worden.

Lechbruck machte den Anfang - eine halbe Stunde kostenfrei

Lindau ist eine von sieben Kommunen in Bayern, die Teil des geförderten Modellprojekts sind; als zweite Gemeinde in Schwaben ist Lechbruck im Ostallgäu mit von der Partie. Dort konnte das System bereits im Juli an den Start gehen. Laut Gemeinde werden an drei stark frequentierten Orten 13 hochwertige Lastenräder zum Verleih angeboten, Einheimische wie Gäste können die Räder via App für eine beliebige Dauer mieten. Die erste halbe Stunde ist kostenfrei.

Die weiteren Kommunen des Modellprojekts sind Cadolzburg, Freising, Passau, Marktredwitz und Würzburg.

Bereits vor knapp einem Jahr ging der Verleih von E-Lastenrädern in Kempten an den Start. Ziel ist, insgesamt 14 Räder an sieben Stationen anzubieten.