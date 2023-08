Lenggrieser Rehaklinik darf Stern-Siegel nicht mehr tragen

Die Zeitschrift Stern hat der Fachklinik Lenggries das Nutzen ihres Siegels "Deutschlands ausgezeichnete Rehakliniken 2023/24" ab dem 5. August untersagt. Das Hamburger Magazin hatte die geriatrische Einrichtung im oberbayerischen Landkreis Bad-Tölz in ihrer jährlich erhobenen Ranking-Liste empfohlen. Erst kürzlich hatte das zuständige Landratsamt wegen vermuteter Missstände angeordnet, ebenjene Klinik zu schließen. Dem Entzug der Auszeichnung war eine Anfrage von BR24 vorausgegangen.

Verdacht der Körperverletzung und pflegerischer Missstände

Das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen hat am 31. Juli wegen vermuteter Missstände die Schließung der Lenggrieser Fachklinik mit 60 Plätzen zum 31. August angeordnet sowie einen sofortigen Aufnahmestopp verfügt. Bereits Ende Juni 2023 hatten Polizei und Staatsanwaltschaft die Klinik wegen des Verdachts der vorsätzlichen Körperverletzung und pflegerischer Missstände durchsucht.

Klinik hat das Siegel von der Website genommen

"Wir haben der Klinik diese Woche außerordentlich gekündigt und jede Nutzung des Siegels nach dem 4.8.2023 untersagt", erklärte eine Sprecherin von RTL Deutschland auf Nachfrage von BR24. Das Stern-Magazin gehört seit der Fusion von RTL und des Verlagshauses Gruner + Jahr Anfang 2022 zur RTL-Gruppe.

Tatsächlich hat die Rehaklinik das Siegel mittlerweile von ihrer Website genommen. Das rechtliche Vorgehen der RTL-Gruppe hat ohnehin nur symbolischen Charakter, weil die Klinik auf behördliche Anordnung dicht gemacht wird.

Rehaklinik erwarb das Stern-Siegel für eigene Außendarstellung

Die Ranking-Liste des Stern wird jährlich in mehreren Kategorien vergeben. Dabei arbeitet die Stern-Redaktion nach eigenen Angaben mit dem Münchner Institut MINQ zusammen. Die Auswahl, ob eine Klinik in eine Liste aufgenommen werde, sei streng und werde allein von den Redakteuren bei MINQ getroffen. Ausgezeichnete Kliniken haben demnach nach der Veröffentlichung die Möglichkeit, für ihre Außendarstellung ein Stern-Siegel zu erwerben.

Genau das hatte die geriatrische Fachklinik Lenggries gemacht. Die Frage, was die Werbung mit dem bis Juni 2024 gültigen Siegel koste, beantwortete Stern/RTL nicht. Die Sprecherin betonte aber, dass die Vermarktung komplett getrennt von der Redaktion erfolge.

Stern-Siegel: "individuelles Fehlverhalten" nicht auszuschließen

Die Studie, die zur Aufnahme der Rehaklinik Lenggries als eine der besten Einrichtungen Deutschlands in dem Bereich geführt hat, ist nach Angaben des Medienkonzerns Anfang 2023 abgeschlossen worden – also bevor Polizei und Justiz die Klinik durchsuchten. "Eine mögliche Verschlechterung der Situation in der Zeit danach (nach Abschluss der Studie) ist nicht erfasst", heißt es in der Stellungnahme.

Die Lenggrieser Klinik sei dem Institut MINQ von mehreren Ärzten ausdrücklich für den Bereich der Geriatrischen Rehabilitation empfohlen worden. Außerdem nehme die Klinik an der "Aktion Saubere Hände" teil, sei nach dem Qualitätsmanagementsystem QMS-Reha zertifiziert und erfülle damit die Vorgaben der Deutschen Rentenversicherung. Trotz dieser Qualitäts-Indizien könne aber individuelles Fehlverhalten nicht völlig ausgeschlossen werden.

Stern/RTL verweist zudem darauf, dass die Fachklinik Lenggries vom bayerischen Gesundheitsministerium als Fachstelle der geriatrischen Versorgung in Bayern aufgeführt wird.