26.11.2021, 18:02 Uhr

LBV fordert Baustopp für Dämmplattenwerk in Grafenwöhr

Mit einem Eilantrag an das Landratsamt Neustadt a.d. Waldnaab will der Landesbund für Vogelschutz einen sofortigen Baustopp für das geplante Dämmplattenwerk in Grafenwöhr-Hütten erreichen. Der Naturschutzverband moniert angebliche Rechtsverstöße.