Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Home Icon > Laserpointer-Angriff auf US-Hubschrauber nahe Amberg

Laserpointer-Angriff auf US-Hubschrauber nahe Amberg

Ein Hubschrauber der US-Armee ist am Dienstagabend in der Nähe von Amberg mit einem Laserpointer attackiert worden. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Das Blenden mit Lasern ist kein harmloser Streich. Ein Fall in Schwaben endete vor Gericht.