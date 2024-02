Langer Stau durch erste Blockabfertigung für PKW am Achensee

Der Start in die Faschingsferien begann für viele Urlauber aus Bayern, die über Tegernsee oder Lenggries über den Achenpass Richtung Süden fahren wollten, mit einem langsamen Stopp-and-Go. An der Bundesstraße 307 kurz hinter der Grenze hatten die Tiroler Behörden eine Dosierampel aufgestellt.

Dosierung soll Transitroute Richtung Inntal entlasten

An Spitzentagen gab es in Achenkirch in vergangenen Jahren Staus von bis zu 30 Kilometern Länge. Um 8 Uhr am Samstagmorgen hatten die Tiroler Behörden dort nun eine Dosierampel in Betrieb genommen. Durch diese erste Blockabfertigung von PKW konnte die Verkehrslage am Achensee deutlich entspannt werden.

Langer Rückstau bis nach Bayern

Stattdessen staute sich der Reiseverkehr nördlich der Dosierampel bis über die bayerischen Grenze auf etwa zehn Kilometern. Für die Urlauber bedeutet das deutlich mehr als eine halbe Stunde Verzögerung. Wie befürchtet, reichten die Rückstaus am Nachmittag bis nach Bayern - Richtung Bad Tölz.