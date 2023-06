Landwirtschaft zum Anfassen: Aktiv-Wochen für Schüler

Passgerechte Anbindung an den Lehrplan

Es sind Lehrinhalte, die die Schüler im Unterricht ohnehin lernen sollten. Der Bauernhofbesuch ist perfekt in den Lehrplan integriert: Denn im Fach Natur und Technik steht in der fünften Klasse "Ökosystem Grünland" auf dem Programm. Dazu gehört zum Beispiel auch der Unterschied zwischen extensiver und intensiver Landwirtschaft. Aber auch in anderen Jahrgangsstufen sollen durch das staatliche Programm Anknüpfungspunkte geschaffen werden. Von den Themen Regionalität und Saisonalität über Energiegewinnung und Düngemittel bis hin zu Berufen in der Landwirtschaft: Die Besuche werden je nach Klassenstufe an die Lehrinhalte angepasst.

390.000 Schüler seit Beginn des Programms

Agnes Maier vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Karlstadt schult mit ihren Kollegen die teilnehmenden Betriebe in der Region, damit diese lehrplangerechte Angebote zur Verfügung stellen können. Nur somit zertifizierte Erlebnisbauernhöfe dürfen am Programm teilnehmen. Über 760 Betriebe sind dafür in Bayern bereits qualifiziert. Seit dem Start des Programms im Jahr 2012 haben so bereits 390.000 Schüler die Möglichkeit bekommen, einen landwirtschaftlichen Betrieb zu besuchen. Eine Teilnahme in der Sekundarstufe ist aber erst seit Kurzem möglich.

Besuche rund um das Jahr möglich

Durch die Aktiv-Wochen vom 19. Juni bis 28. Juli sollen Schulklassen gezielt zur Teilnahme am Programm angeregt werden. Ein geförderter Besuch ist allerdings während des gesamten Schuljahres möglich. In den unterfränkischen Landkreisen Main-Spessart, Miltenberg und Aschaffenburg beteiligen sich über 20 Bauernhöfe. Im Landkreis Miltenberg übernehme das Landratsamt sogar die Buskosten, erzählt Agnes Maier vom AELF Karlstadt.

So wie für die Jugendlichen des Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg. Neben den Weideschweinen dürfen sie auch noch die Schafe selbst füttern und die Pferde auf der Koppel besuchen. Zu jeder Station hat Martin Eck spannende Hintergrundinformationen für die Schüler parat. Das Feedback zum Schluss ist entsprechend positiv: "Ich fand’s super", erzählt Schülerin Charlotte. "Man kann richtig sehen, wie gut es den Tieren da geht."