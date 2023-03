Landwirtschaft: Nur wenige Frauen leiten Betriebe in Bayern

Kritische Phase: Heirat und Familiengründung

Neben Herausforderungen, denen sich Betriebsleiterinnen gesellschaftlich stellen müssen, gibt es auch auf dem Hof kritische Momente, die laut der Studie häufig dazu führen, dass Frauen die Betriebsleitung wieder aufgeben – zum Beispiel, wenn sie heiraten. Auch hier kommt noch häufig das traditionelle Rollenverständnis zum Tragen. Die Eltern vieler Hoferbinnen seien beispielsweise froh, wenn durch Heirat "dann der Betriebsleiter endlich da ist und die eigentliche Hoferbin aus der Rolle rutscht", sagt Wissenschaftlerin Pieper. Ein weiterer kritischer Moment ist die Familiengründung. Für viele Betriebsleiterinnen heiße es dann, Kind oder Kuh, so Pieper weiter. Und das sogar in Partnerschaften, in denen der Mann nicht die Betriebsleitung übernimmt. Viele Partner würden bis heute die Möglichkeit der Elternzeit nicht wahrnehmen, so die Wissenschaftlerin, selbst wenn sie festangestellte Arbeitnehmer seien.

Auch Carola Reiner ist klar, dass Kinder bekommen und den Betrieb leiten eine echte Herausforderung sein wird. "Ich muss dann mehr Arbeiten abgeben und delegieren", sagt die 29-Jährige. "Es ist zwar anstrengend, aber ich kann bei vielen Arbeiten die Kinder mitnehmen. Wie auf dem Schlepper, da tu' ich dann den Kindersitz mit drauf, und dann geht das auch!" Auf die Frage, ob Kinder bekommen ein Grund für sie sei, die Betriebsleitung an den Nagel zu hängen, lacht Carola laut. "Um Gottes Willen, nein, die gebe ich nicht mehr her, jetzt wo ich sie mal habe!"

Zahl der Hofnachfolgerinnen nimmt zu: Wissenschaft will Förderprogramme

Deutschlandweit werden aktuell elf Prozent der Höfe von Frauen geleitet, das sind nur zwei Prozent mehr als vor 20 Jahren. Doch die Zukunft sieht weiblicher aus: Aktuell gelten auf 18 Prozent der Höfe Frauen als Hofnachfolgerinnen. Um diesen zukünftigen Betriebsleiterinnen die Arbeit zu erleichtern, brauche es Förderprogramme, sagt Janna Luisa Pieper von der Universität Göttingen. Beispielsweise ein Mentoringprogramm, in dem Frauen, die erfolgreiche Höfe führen, junge Betriebsleiterinnen begleiten, sowie Frauennetzwerke im Rahmen von Ausbildung und Studium und auch Förderprogramme für Existenzgründerinnen.

Denn auch bei der außerfamiliären Hofnachfolge werden laut Studie Männer bis heute klar bevorzugt. Und natürlich müsse sich die Erziehung der Töchter auf den Höfen verändern, so Pieper, "dass auch Mädchen Traktor fahren dürfen und dass bekannt wird, dass die Hofnachfolge eine ganz normale Position für Frauen ist."

