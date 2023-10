Landtagswahl: So hat Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck-West gewählt

Wahlbeteiligung im Stimmkreis Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck-West bei 76,1 Prozent.

Bei der Landtagswahl 2023 waren im Stimmkreis Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck-West 126.865 Menschen wahlberechtigt. Von diesen gingen am Sonntag 96.483 zur Urne. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 76,1 Prozent, einer Veränderung von -0,9 Prozentpunkten im Vergleich zur Landtagswahl 2018. Die Wahlbeteiligung in Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck-West liegt +3,7 Prozentpunkte über der durchschnittlichen Wahlbeteiligung in Bayern.

Interaktiv: Suchen Sie Artikel für andere Stimmkreise