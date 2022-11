"Landshuter Hochzeit 1475": Große Nachfrage nach freien Rollen

Das Interesse für die "Landshuter Hochzeit 1475" ist ungebrochen. Rund 1.200 Rollen müssen bei dem großen Mittelalterfest im kommenden Jahr neu besetzt werden. Doppelt so viele Frauen und Männer haben sich auf die offenen Stellen beworben.

Vorstellungstermine und Kartenvorverkauf ab Januar

Alle Bewerber dürfen sich ab Januar in einem mehrwöchigen Auswahlverfahren vor dem Besetzungsausschuss vorstellen, um eine der in Landshut so begehrten Rollen zu bekommen. Insgesamt gibt es bei der Landshuter Hochzeit rund 2.500 Mitwirkende. Die Haare der Bewerber wachsen bereits in Landshut, der Kartenvorverkauf beginnt am 9. Januar.

Langes Warten wegen Corona

Coronabedingt musste das große Mittelalterfest um zwei Jahre verschoben werden. Normalerweise wird das Fest alle vier Jahre gefeiert, diesmal müssen die Landshuter und ihre Besucher sechs Jahre warten. Am 30. Juni nächsten Jahres beginnen Festspiel und Feierlichkeiten. Zu den Höhepunkten zählen auch die Hochzeitszüge an den vier Sonntagen. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren.

Das Fest an sich war 2017 annähernd perfekt, so der Vorstand des Vereins "Die Förderer", Stefan Feigel. Es werde deshalb nur an kleinen Stellschrauben nachgebessert. Im kommenden Jahr gibt es ein völlig neues Festspiel im Rathaus mit neu gegründeter und besetzter Festspielgruppe und Musik. Inszeniert wird von Stefan Tilch, dem Intendanten des Landestheaters Niederbayern.

Eins der größten Mittelalterfeste

Die Landshuter Hochzeit ist ein mehrwöchiges historisches Fest. Es wird zur Erinnerung an die 1475 in Landshut geschlossene Ehe von Herzog Georg dem Reichen und der polnischen Königstochter Hedwig gefeiert. Die Hochzeit in Landshut war der Überlieferung nach damals eines des größten Feste Europas.

Vom 30. Juni bis zum 23. Juli nächsten Jahres werden dazu wieder einige Hunderttausend Menschen aus der ganzen Welt in der Bezirkshauptstadt erwartet. Das Motto des großen und aufwändigen historischen Festes lautet "Eine Stadt spielt Mittelalter". Die Aufführung der "Landshuter Hochzeit 1475" ist sowohl bayerisches als auch deutsches Kulturerbe.