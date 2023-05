Landshuter Bürger entscheiden über neue Fußgängerzone

Nach dem erfolgreichen Bürgerbegehren verschiedener städtischer Initiativen kommt es am Sonntag in Landshut zum Bürgerentscheid über eine neue Fußgängerzone in der Neustadt. Die Frage auf dem Stimmzettel ist relativ einfach und klar. "Sind Sie dafür, dass die Neustadt zwischen Regierungsstraße/Rosengasse und Bischof-Sailer-Platz zur Fußgängerzone wird?"

Mehr Lebensqualität und weniger Abgase?

Die Initiatoren wollen die Autos raus haben aus dem 350 Meter langen Teil der Neustadt. Dort wo schon jetzt jeden Freitag der Wochenmarkt stattfindet und die Autos bis zum Nachmittag ausgeschlossen sind. Weiter will man erreichen, dass dieser Abschnitt jetzt wie die Altstadt zur Fußgängerzone und somit dauerhaft autofrei wird. Ohne Lärm und Abgase, dafür mit mehr Lebensqualität.

Geschäftsleute fürchten Einbußen wenn Parkplätze wegfallen

Anders sehen das viele Autofahrer und auch Geschäftsleute in der Neustadt. Sie haben Sorge, dass mit den wegfallenden Parkplätzen auch Kunden ausbleiben und die Neustadt veröden könnte. Die Parteien und Bündnisse im Landshuter Stadtrat konnten sich auf kein gemeinsames Ratsbegehren einigen. So dass am Sonntag nur ein Vorschlag zur Abstimmung steht.

Die Wahllokale in Landshut sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Insgesamt sind über 55.000 Landshuterinnen und Landshuter wahlberechtigt. Wie bei alle Wahlen auf kommunaler Ebene in Bayern sind dabei nicht nur Deutsche wahlberechtigt, sondern auch Staatsangehörige anderer EU-Mitgliedsstaaten.

Damit der Bürgerentscheid auch rechtskräftig wird, reicht nicht nur die Mehrheit der Stimmen. Es muss nach Angaben der Stadt auch das Abstimmungsquorum von mindestens 15 Prozent der Stimmen für "Ja" oder "Nein" erreicht werden.