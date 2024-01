Landkreis Rosenheim: Mann wird nach Bergtour tot gefunden

Ein 58-Jähriger ist im bayerischen Inntal offenbar bei einem Bergunfall ums Leben gekommen. Rettungskräfte fanden ihn in der Nacht zum Montag tot im Steilgelände des Großen Rießenkopfs bei Flintsbach im Landkreis Rosenheim, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Seine Lebensgefährtin hatte den Mann zuvor als vermisst gemeldet.

Am Sonntag zur Bergtour aufgebrochen

Der aus dem nahen Brannenburg stammende Wanderer war am Sonntag zu einer Bergtour am Großen Rießenkopf aufgebrochen und nicht zurückgekehrt. An der Suche waren die alpine Einsatzgruppe, ein Polizeihubschrauber sowie Kräfte der Bergwacht beteiligt. Die Todesursache sei noch unklar, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es aber nicht. Die Polizei leitete Ermittlungen ein.