Landkreis Pfaffenhofen: Igelpfleger gesucht

Ein Herz für Igel ist gefragt. Der Landkreis Pfaffenhofen sucht Pflegestellen für Igel. Schon in den nächsten Tagen rechnen die Verantwortlichen mit den ersten kranken oder zu leichten Igeln, die Betreuung brauchen.

Aufpeppeln und dann wieder in die Natur

Ziel ist es, den Igel so bald als möglich wieder gesund in die Freiheit entlassen zu können. Der Igel sollte in einem ruhigen beheizbaren Raum (ca. 20°C) untergebracht werden können. Zudem müssen die Pflegeeltern auf eine ausgewogene und artgerechte Ernährung achten. Außerdem sollte ein zu enger Kontakt zwischen dem Tier und dem Menschen vermieden werden. Weitere Informationen gibt es bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreis Pfaffenhofen.