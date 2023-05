Kurzer Sommer am Wochenende: Bis zu 27 Grad in Bayern

Der Mai brachte uns bisher oft recht kühles und wolkenreiches Tiefdruckwetter mit Regenfällen. Selbst örtliches Hochwasser und Frost gab es mancherorts vorübergehend in Bayern.Aber jetzt zum Wochenende stellt sich die Wetterlage um und wir dürfen uns auf zunehmend sonniges und vor allem auch auf frühsommerlich-warmes Wetter freuen.

Langsam strömt wärmere Luft nach Bayern

Der Samstag wird eine Art Übergangstag: Bei schwachen Luftdruckgegensätze strömt aus dem Südosten Europas langsam wärmere, aber auch feuchte Luft nach Bayern. So stellt sich teils sonniges, teils bewölktes Wetter ein, vor allem in weiten Teilen Ober- und Niederbayerns zeigt sich die Sonne besonders oft.

Und mit den Temperaturen geht es rauf auf Höchstwerte zwischen 19 und 23 Grad, die uns durch einen tagsüber lebhaften Wind zwar etwas kühler vorkommen. Aber immerhin knacken wir mal wieder die 20-Grad Marke. Zum Abend hin sind ganz vereinzelte Schauer oder Gewitter nahe der Berge nicht komplett auszuschließen.

Am Sonntag und Montag bis zu 27 Grad

Der Samstag ist ein Vorgeschmack darauf, was der Mai so alles kann. Denn Sonntag und Montag erwartet uns im Freistaat viel Sonnenschein, dabei strömen vom östlichen Mittelmeerraum warme Luftmassen heran und die Temperaturen erreichen an beiden Tagen Höchstwerte von 21 Grad im höheren Allgäu und bis zu 27 Grad örtlich am Main. Es wird also in einigen Regionen in Bayern die ersten Sommertage des Jahres mit Temperaturen über 25 Grad geben.

Allerdings ist die Luft auch feucht und fühlt sich leicht schwül an. Und in dieser schwül-warmen Luft entwickeln sich am Sonntagnachmittag und -abend besonders im Mittelgebirgsraum und an den Alpen ganz vereinzelte, teils kräftige Gewitter. Am Montag muss dann bayernweit am Nachmittag und Abend örtlich mit kräftigen Gewittern gerechnet werden. Eben typisches Sommerwetter mit Sonne und Wärme, aber eben auch einzelnen Wärmegewittern jeweils in der zweiten Tageshälfte. Aber wie so oft bei diesen Wetterlagen, die Gewitter werden natürlich nicht jeden treffen. Und so lässt der eine den Abend gemütlich im Biergarten ausklingen, während andere in nur wenigen Kilometern Entfernung in Regen und Gewitter stehen.

Tiefausläufer beendet Sommerintermezzo

Mit einem atlantischen Tiefausläufer wird das kurze Sommerintermezzo am Dienstag mit teils kräftigen Schauern und Gewittern wieder aus Bayern vertrieben. Der Mittwoch bringt dann im Süden Bayerns noch gebietsweise Regen, im Norden setzt sich Wetterbesserung durch.

Donnerstag und Freitag ist es dann bayernweit recht freundlich mit nur noch ganz vereinzelten Schauern. Aber nach den frühsommerlichen Temperaturen, liegen dann ab Wochenmitte die Höchstwerte nur noch zwischen 16 und 20 Grad, damit ist es für Ende Mai einen Tick zu kalt.