Kulturpreis Bayern an Künstlerpaar Eisch aus Frauenau

Das Künstlerpaar Gretel und Erwin Eisch aus Frauenau wird am Donnerstagabend in München mit dem Kulturpreis Bayern ausgezeichnet - zusammen mit vier anderen Preisträgerinnen und Preisträgern.

Auszeichnung ist mit 5.000 Euro Preisgeld verbunden

Der Kulturpreis Bayern wird alljährlich vom Bayernwerk in Partnerschaft mit dem Bayerischen Wissenschafts-und Kunstministerium verliehen. Er ist mit 5.000 Euro für jeden Preisträger dotiert. In der Sparte Kunst wählt eine Jury jedes Jahr fünf Persönlichkeiten aus, "die mit ihrem Engagement, ihrem Wirken und ihrer Begeisterung für Kunst, Kultur und Wissenschaft unsere Gesellschaft bereichern," so das Bayernwerk in einer Pressemitteilung.

Erwin Eisch gründet Studioglasbewegung

Der 1927 geborene Glaskünstler Erwin Eisch gilt als einer der Begründer der internationalen Studioglasbewegung. Gemeinsam mit dem Amerikaner Harvey Littleton hat er in den 1960er Jahren den Werkstoff Glas losgelöst von seiner bisherigen traditionellen Nutzung nur als Gebrauchsglas, etwa für Fenster oder Trinkgläser. Eisch nutzte Glas erfolgreich für moderne Kunstobjekte und für das freie Schaffen. Der gebürtige Frauenauer, dessen Eltern dort eine traditionelle Glashütte besaßen, hatte mit seinen gläsernen Kunstwerken dann auch international großen Erfolg.

Zusammenarbeit mit Künstlern aus der ganzen Welt

Eisch richtete sich in der Glashütte ein eigenes Glasstudio ein, in dem auch immer wieder internationale Künstler mitarbeiteten. In der Folge entwickelte sich im Bayerischen Wald eine eigene lebendige Studioglasbewegung - und bis heute gibt es dort viele Glaskünsterinnen und Glaskünstler. Inzwischen ist Glas auf der ganzen Welt Werkstoff für die Kunst und es gibt zahlreiche Künstlerinnen und Künstler, die ihn trotz des technischen Aufwands, der damit verbunden ist, und des großen Wissens, das man dafür braucht, intensiv nutzen. Erwin Eisch hat später auch viele Gemälde geschaffen - also nicht nur Glas für seine Kunst genutzt - und war auch damit erfolgreich.

Gretel Eisch feiert Erfolge als Bildhauerin

Erwin Eischs Ehefrau Gretel, mit der er seit 1962 verheiratet ist, ist vor allem als Bildhauerin erfolgreich geworden. 1987 begründete sie außerdem das "Bild-Werk Frauenau" mit, eine internationale Künstlerbildungsstätte mit Schwerpunkt Glas. In ihren jungen Jahren hatte Gretl Eisch, 1937 in München geboren, zusammen mit Erwin Eisch und Max Strack mit der Künstlergruppe RADAMA für Furore in der damaligen Kunstszene gesorgt. Das Ehepaar, inzwischen 94 und 84 Jahre alt, lebt bis heute in Frauenau.