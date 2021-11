Kultkicker aus Hankofen sammeln für Reisbacher Brandopfer

Drei Frauen und ein Baby sind bei der Brandkatastrophe vor zwei Wochen in Reisbach ums Leben gekommen. Rund 20 Menschen wurden über Nacht obdachlos. Für sie sammeln die in ganz Bayern als "Dorfbuam" bekannten Amateurkicker aus Hankofen morgen im Spitzenspiel der Bayernliga Süd gegen den SV Donaustauf im Rahmen einer großen Verlosung. Der Clubsponsor Einhell aus Landau stellt als Preise hochwertige Elektrogeräte wie einen E-Scooter und Heimwerkergeräte zur Verfügung. Jedes Los kostet einen Euro.

Für das Team ist Unterstützung selbstverständlich

"Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, nach so einer Tragödie wie in Reisbach zu helfen", sagt der sportliche Leiter Richard Maierhofer dem BR. "Alle unsere Spieler und natürlich auch unsere treuen Fans kommen aus der Region, auch aus dem Nachbarlandkreis Dingolfing-Landau. Da wollen wir in so einer Situation auch was zurückgeben." Zu dem Spitzenspiel mit Spendenaktion in der Fußball Bayernliga Süd gegen den SV Donaustauf kommen auch Reisbachs Bürgermeister Rolf-Peter Holzleitner und der Landrat von Dingolfing-Landau, Werner Bumeder. Die Hälfte des Erlöses aus der Verlosung geht direkt an die Hinterbliebenen der Brandkatastrophe in Reisbach, die andere Hälfte an die Aktion "Freude durch Helfen" des "Straubinger Tagblatts".

Kultteam aus dem Kreis Straubing-Bogen

Die Spielvereinigung Hankofen-Hailing ist so etwas wie das (fast) unbesiegbare gallische Fußballdorf in Bayern. Der niederbayerische Club gehört der Bayernliga Süd seit Gründung der Liga an. Er konnte in den vergangenen Jahren das Saisonziel Nichtabstieg immer erfüllen, wenn auch manchmal knapp. Aktuell sind die "Dorfbuam" ausschließlich mit Spielern aus der Region nach der Hinrunde völlig überraschend Tabellenführer in der Bayernliga Süd. Und sie sind zuhause im Kult-Stadion am Reißinger Bach in dieser Saison noch unbesiegt. Gute Voraussetzungen für das Spitzenspiel mit Spendenaktion am Samstag ab 14 Uhr.