Kuh Molli aus Murnau auf dem Weg zum Instagram-Star

Menschen sind ihr lieber als andere Kühe

Tatsächlich mag Molli Menschen viel lieber als andere Kühe, erzählt Paula: "Auf dem Bauernhof steht sie immer abseits von der Herde, aber wenn wir kommen, dann fängt sie immer an zu muhen." Und Lilli ergänzt: "Wenn Molli Angst hat, dann versteckt sie sich immer hinter uns." Für die beiden ist Molli eine richtige Freundin: "Ich vertrau ihr sehr", sagt Paula. "Im Gegensatz zu Freundinnen aus der Schule, wird sie niemals unsere Geheimnisse weitererzählen."

Tierschützer sind skeptisch

Aber nicht alle sind so begeistert von der spazierenden Kuh. An Halloween letztes Jahr gab es Stress mit einer Tierschützerin. Immer wieder runzeln Passanten die Stirn und kritisieren, der Asphalt sei nicht gut für so ein Tier. Kein Problem, meinen Lilli und Paula. So bekommt die Molli Hornhaut an den Hufen.

Bauer Josef: "Ein bisschen leichtsinnig sind wir schon"

Paulas Papa Josef, der seinen Bauernhof direkt neben der Straße hat, auf der Molli spazieren geht, unterstützt die Freundinnen grundsätzlich, sagt aber auch: "Ein bisschen leichtsinnig sind wir schon. Am Ende ist es immer noch ein Tier, die haben auch ihre Launen." Er zeigt auf die pinke Leine und meint: "Da müssen wir schon wachsam sein und nicht mit so nem lockeren Strick rumlaufen." Paula lacht und sagt: "Wir passen schon auf…"