Kripo ermittelt: Toter Mann in Ingolstadt entdeckt

In der Nähe des Ingolstädter Fußballstadions ist in den Morgenstunden ein toter Mann gefunden worden. Mittlerweile ermittelt die Kripo in dem Fall. Eine Obduktion soll Licht ins Dunkel bringen.