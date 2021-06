BR24Live 14 Uhr: So reagiert Augsburg auf die Krawalle

Die Szenen der Ausschreitungen in der Augsburger Innenstadt in der Nacht zum Sonntag sorgen noch immer für Entsetzen. In einer gemeinsamen Pressekonferenz wollen Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU), Ordnungsreferent Frank Pintsch und Polizeipräsident Michael Schwald, das weitere Vorgehen bekannt geben.

BR24 überträgt die Pressekonferenz zur Augsburger Krawallnacht hier live ab 14 Uhr.

Augsburger Krawallnacht: Viele verletzte Polizisten und Zivilisten

In der Nacht zum Sonntag waren in Augsburg Polizisten und Feiernde verletzt worden, als die Beamten nach dem EM-Erfolg der deutschen Nationalmannschaft über Portugal eine Siegesfeier mit rund 1.400 Menschen in der Innenstadt räumten. Dabei flogen laut Polizei hunderte Flaschen in Richtung Einsatzkräfte, es kam zu tätlichen Angriffen und Beleidigungen. Rettungseinsätze seien teilweise verhindert worden. Die Polizei setzte bei der Räumung Pfefferspray ein. 15 Beamte wurden leicht verletzt. Ermittelt wird wegen Landfriedensbruch.

Laut dem Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Augsburger Hilfsorganisationen, Raphael Doderer, hatten allein die ehrenamtlichen Helfer in der Nacht rund 24 Patienten in der Innenstadt behandelt, sechs davon mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Behandelt worden sei wegen zu viel Alkohol, Verletzungen durch Stürze oder Schläge und der Einwirkung von Pfefferspray, so Doderer am Sonntagvormittag gegenüber dem BR.

Oberbürgermeisterin Weber will "hart durchgreifen"

Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber hatte bereits vorab Stellung zu den Ausschreitungen bezogen. In einer gemeinsamen Erklärung mit der Polizei stellte sie klar, dass "friedliches Feiern in der Innenstadt weiterhin erwünscht" sei. Bei Übergriffen jedoch wolle man hart durchgreifen. Derartige "Angriffe auf Leib und Leben der Einsatzkräfte" wie am Wochenende aber werde man "nicht tolerieren und konsequent verfolgen", so Weber.

Augsburgs Ordnungsreferent Frank Pintsch stellte fest, dass man "keine Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls in der Stadt" dulden werde. "Auf diesen Übergriff werden wir entschieden und abgestimmt antworten, ohne Freiheiten der friedlichen Bevölkerung zu sehr einzuschränken", so Pintsch.

Laut Polizeipräsident Michael Schwald sei "das Ausmaß an Gewalt, Rücksichtslosigkeit und krimineller Energie erschreckend, mit dem sogenannte Partygänger in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf die Einsatzkräfte losgegangen sind". Schwald appellierte "an alle friedlich Feiernden, sich von solchen Straftätern und Unruhestiftern, denen es ausschließlich um Provokation und Gewalt geht, deutlich zu distanzieren".

Augsburger Innenstadt: Bisherige Maßnahmen offenbar wirkungslos

Bereits in der vergangenen Woche hatte die Stadt nach tätlichen Angriffen gegen Ordnungskräfte die Regeln für die öffentlichen Bereiche wie der Maximilianstraße verschärft. Teile des Innenstadtbereichs waren vorsorglich für den Verkehr geschlossen worden und es herrschte ein Glasflaschenverbot von 19 bis 5 Uhr. Oberbürgermeisterin Weber hatte angekündigt, sich das Wochenende genau anzusehen und dann zu entscheiden, ob weitere Maßnahmen umgesetzt werden müssten.