Kostenloser Haarschnitt für Rosenheimer Klinikbeschäftigte

Zurücklehnen, die Augen schließen, warmes Wasser und eine Kopfmassage genießen: Im Friseursalon von Daniel und Adrian Edenhoffer werden Klinikbeschäftigte am heutigen Montag kräftig verwöhnt.

Kleine Auszeit vom stressigen Arbeitsalltag

Ständig hätten sie im Radio davon gehört, wieviel Arbeit gerade in den Kliniken auflaufe. Da hätten sie sich gedacht, sie opfern zwei freie Tage und gönnen dem Klinikpersonal einen neuen Haarschnitt. Und so haben Daniel und Adrian an einem Sonntag bereits dreißig 30 Klinikbeschäftigten einen neuen Haarschnitt gegönnt, am heutigen Montag haben sich noch einmal 35 Leute angemeldet.

Dankbare Kundschaft

Es hätten sich hauptsächlich Intensivkrankenschwestern angemeldet, berichtet Adrian. Aber auch Köchinnen und Sekretärinnen sind unter der Kundschaft. Alle freuen sich über die Aktion und finden diese Art der Anerkennung für ihre Arbeit super.