Kontrolle: Bundespolizei findet über drei Kilogramm Gold

Bei der Kontrolle eines Autos auf der B512 bei Neuhaus am Inn im Landkreis Passau haben Fahnder der Bundespolizei Passau knapp dreieinhalb Kilogramm Gold im Wert von fast 200.000 Euro gefunden.

Keine Belege für die Goldbarren

Wie die Bundespolizei jetzt mitteilte, kontrollierten die Beamten am Sonntagnachmittag einen Wagen aus Österreich. Der Fahrer, ein 21-Jähriger aus Österreich, gab an, in Bayern ein Auto kaufen zu wollen. Im Handschuhfach fanden die Bundespolizisten schließlich sieben kleine Goldbarren im Wert von 197.499 Euro, so die genaue Angabe. Der 21-Jährige konnte weder Belege noch einen Verwendungszweck vorweisen. Gegen ihn wird nur wegen des Verdachts der Geldwäsche ermittelt. Das Gold wurde auf Anweisung eines Richters beschlagnahmt.

Schon im Herbst Goldfund in Niederbayern

Erst Anfang November hatten Schleierfahnder der Polizei in einem Auto an der Rastanlage Bayerwald-Süd an der A3 im Landkreis Straubing-Bogen knapp 500.000 Euro Bargeld und 50 Kilogramm Gold im Wert von rund drei Millionen Euro gefunden. Auch hier laufen noch die Ermittlungen.