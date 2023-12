Gestohlenes Bischofskreuz aus Wallfahrtskirche: LKA übernimmt

Unbekannte haben aus der Wallfahrtskirche St. Maria im Ortenburger Ortsteil Sammarei das goldene Bischofskreuz des Kardinals Wyszyński entwendet. Die Täter gingen dabei laut Polizei mit "brachialer" Gewalt vor.

LKA hat übernommen

Jetzt hat das Bayerische Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen. Die Beamten suchen nun nach möglichen Zeugen, die am vergangenen Sonntagvormittag (17.12.) etwas Ungewöhnliches mitbekommen haben könnten. Noch ist unklar, ob es sich um einen oder mehrere Täter gehandelt hat.

Kreuz war in Panzerglas-Vitrine

Das Kreuz wurde in der Wallfahrtskirche St. Maria aus einer Vitrine geklaut, die mit zentimeterdickem Panzerglas gesichert war. Sie hing in etwa zwei Metern Höhe. Laut LKA wurde die Vitrine mit "brachialer Gewalt" geknackt und das Kreuz "herausgerissen".

Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekanntes Paar hatte den Diebstahl bemerkt und der Kirche gemeldet. Schließlich wurde die Polizei informiert. Das LKA bittet darum, dass sich das Pärchen meldet. Wer sonst etwas Verdächtiges gesehen hat, kann sich an jede Polizeidienststelle wenden.

Hoher ideeller Wert

Das Kreuz hat laut Polizei einen hohen ideellen Wert für die Kirchengemeinde und polnische Bürger. Es wurde der Wallfahrtskirche in Sammarei am 15. August 1981 anlässlich ihrer 350-Jahr-Feier vom damaligen polnischen Weihbischof und Generalvikar von Gnesen, Jan Michalski, gespendet. Sein Besuch, der auf persönliche Einladung zustande kam, war in Zeiten des Kalten Krieges eine Sensation.

Das Kreuz hatte Bischof Michalski 1975 zu seiner Bischofsweihe von Kardinal Wyszyński geschenkt bekommen.

Stefan Kardinal Wyszyński war ein Primas von Polen und Wegbegleiter von Papst Johannes Paul II. Er wurde im Jahr 2021 seliggesprochen.