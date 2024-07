Kontrolle auf dem Fluss: Wie sauber sind Kreuzfahrtschiffe?

Die Polizisten betreten ein Fahrgastkabinenschiff aus Bratislava. Unangemeldet. Etwa 140 Gäste sind gerade von Bord gegangen, das Schiff wird für die nächste Fahrt bereit gemacht. Der ukrainische Kapitän und seine Besatzung geben sich locker. "Außer einem defekten Licht hatten wir noch nie ein Problem", sagt der Schiffsführer.

Die Dokumente scheinen auf den ersten Blick in Ordnung zu sein. Die Hauptkommissare Bauer und Fuchs gehen mit dem Maschinisten in den engen, stickigen Technikraum, in dem die Kläranlage eingebaut ist, und zapfen hier aus den Abwasserrohren einige Liter in verschiedene Plastikbehälter: "Die Kläranlage schaut ganz gut aus. Ob sie wirklich funktioniert, wissen wir nach der Analyse in etwa 40 Minuten", so Bauer.

400 Kontrollen, 200 Anzeigen

Nicht nur in Passau hat die Wasserschutzpolizei die Flusskreuzfahrtschiffe genau im Blick. Auf allen Streckenabschnitten von Main, Main-Donau-Kanal und Donau finden regelmäßig Kontrollen statt: 2023 wurden insgesamt 403 Fahrgastkabinenschiffe von der Wasserschutzpolizei überprüft. Dabei erfolgten rund 200 Anzeigen. Unter anderem, weil die Schiffe nicht über die ausreichende Mindestbesatzung verfügten oder das Bordbuch mangelhaft geführt war.

Ein großer Teil der Anzeigen erfolgte bei Kontrollen entlang der Donau (160 Kontrollen, 90 Anzeigen). In 15 Fällen standen die Verstöße in unmittelbarem Zusammenhang mit der jeweiligen Bordkläranlage, so das Ergebnis einer BR-Anfrage bei der Zentralstelle der Bayerischen Wasserschutzpolizei in Schwabach. Strafrechtliche Folgen hat das Einleiten von Abwasser aber selten: Nur die Staatsanwaltschaft in Bamberg kann zwei Ermittlungsverfahren nennen, bei denen es zu Verurteilungen wegen nicht ordnungsgemäß funktionierender Bordkläranlagen gekommen ist. Den Staatsanwaltschaften in Passau, Deggendorf, Regensburg, Nürnberg und Würzburg seien keine entsprechenden Ermittlungsverfahren bekannt, hieß es.

Imageverlust für Reedereien

Wenn das Klärsystem eines Schiffes nicht einwandfrei arbeite, könne das bereits an der Anlegestelle Konsequenzen für die Reederei haben, sagt der Passauer Wasserschutzpolizist, Georg Bauer. Bei Verstößen würde die Anlage schon mal außer Betrieb genommen und verplombt. Schlimmstenfalls könnten die Schiffe sogar stillgelegt werden. "Bußgelder und Strafverfahren sind das geringere Problem. Noch größer aber ist der Imageverlust, wenn sich das Schiff einer Reederei als Dreckschleuder herausstellt."