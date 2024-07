Passagierschiff prallt in Regensburg gegen Eisenbahnbrücke

Am Sonntagabend hat ein Passagierschiff auf der Donau in Regensburg eine Eisenbahnbrücke gestreift. Laut Polizei stieß das Schiff im Osten der Stadt mit dem Steuerhaus gegen die Unterkante der Schwabelweiser Eisenbahnbrücke. Dadurch wurde das Steuerhaus stark eingedrückt. Verletzt wurde niemand.

Passagiere übernachten auf kaputtem Schiff

Das Schiff konnte zunächst nicht mehr weiterfahren und musste erst repariert werden. Die Passagiere durften an Bord bleiben und dort übernachten. Sie wurden am Montag mit Bussen nach Passau gebracht. Am Dienstag sollte das Schiff seine Weiterreise antreten können, sagte ein Polizeisprecher.

Große Schäden an Brücke und Schiff

Die Eisenbahnbrücke, über die die Bahnstrecke zwischen Regensburg und Weiden verläuft, musste für gut drei Stunden gesperrt werden. Auch sie wurde beschädigt. Die Deutsche Bahn schätzt den Schaden auf rund 30.000 Euro. Eine Überprüfung ergab, dass die Statik nicht wesentlich beeinträchtigt wurde.

Der Schaden am Schiff beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Laut aktuellem Stand der Ermittlungen sei der Unfall passiert, weil das Steuerhaus des Schiffes - das sich in der Höhe verstellen lässt - nicht komplett eingefahren war, so die Polizei.