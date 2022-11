Klomuseum in Olching: Die Geschichte des stillen Örtchens

Von der Latrine zum Aborterker

Nicht unbedingt hygienischer, aber doch um einiges softer hatten es wohl die alten Römer. Sie griffen zum Schwamm. In der Antike war der Stuhlgang ein geselliges Ereignis. Auf der Latrine saßen bis zu achtzig Römerinnen und Römer Po an Po - ein Get Together inklusive unterirdischer Wasserspülung. Im Mittelalter war von der römischen Klokultur nicht mehr viel übrig. Das bestätigt auch die Regensburger Kunsthistorikern Ulrike Ziegler, die in bayerischen Städten Führungen anbietet. Patrizienhäuser hatten in der Regel im ersten Stock einen Aborterker. Durch ein Holzbrett mit Loch fiel das Geschäft nach unten - direkt in den Stadtbach oder den Latrinenschacht im Innenhof des Gebäudes.

Das Problem mit der Hygiene

Wer sich kein privates Klo leisten konnte, für den blieb über viele Jahrhunderte hinweg nur der Nachttopf. Anders als oft angenommen, wurde der aber nicht einfach auf die Straße gegossen, sagt Ulrike Ziegler. Das sei streng verboten gewesen. Die Menschen entleerten ihren Topf im Bach oder in der Grube. Das Ergebnis: Bakterien gelangten ins Grundwasser, Krankheiten breiteten sich rasant aus.

Das erkannte im 19. Jahrhundert auch der Mediziner Max von Pettenkofer. In München ließ er ein unterirdisches Kanalnetz bauen. Das einst als "Typhus-Nest" verschriene München wurde zum Hygiene-Vorreiter. Ende des 19. Jahrhunderts verbreitete sich schließlich eine englische Erfindung auch in Deutschland: die Toilette mit Wasserspülung. Ins Schloss Ehrenburg in Coburg etwa wurde extra für Queen Victoria ein solches water closet aus England importiert, weil sie öfter mal zu Besuch kam.

Welttoilettentag: Fast die Hälfte aller Menschen hat keine Toilette

Auf dem Land hingegen standen in Europa bis ins 20. Jahrhundert Nachttöpfe und Plumpsklos auf der Tagesordnung. Auch diese sind in Hans-Joachim Gregors privatem Klomuseum zu sehen. Der ernste Hintergrund dabei: Bis heute hat fast die Hälfte der Menschheit keinen Zugang zu sicheren, sanitären Anlagen. Als Paläontologe und Geologe ist Gregor weit gereist - etwa nach Guatemala oder Indien. Oft habe er Menschen gesehen, denen nichts anderes übrig bleibt, als aufs Feld oder in einen Steinbruch zu gehen, um ihre Notdurft zu verrichten.

Der Welttoilettentag, ausgerufen von der Welttoilettenorganisation und seit neun Jahren offiziell von den Vereinten Nationen anerkannt, will auf diese Notlage aufmerksam machen. Auch Hans-Joachim Gregor ist das ein Anliegen, und so öffnet er sein Toilettenmuseum jedes Jahr am Welttoilettentag für die Öffentlichkeit. Fünf Personen haben allerhöchstens in dem kleinen Raum Platz. Die vielen Details erkennt man wohl aber erst, wenn man allein ist - und Zeit mitbringt für Hans-Joachim Gregors stilles Örtchen.