Entscheidung in Donaustauf: Bleibt die Klinik oder schließt sie?

Mitarbeitende und Patienten der Klinik Donaustauf im Landkreis Regensburg sind besorgt: Sie befürchten, dass die Lungenfachklinik geschlossen wird. Der bisherige Träger, die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Bayern Süd, will sie nicht weiterbetreiben. Der potenzielle neue Träger, die Caritas Regensburg, stellt für die Übernahme allerdings Bedingungen. Am heutigen Dienstag will der DRV-Vorstand dazu eine Entscheidung treffen.

Schließung droht, falls Übernahme scheitert

Die Caritas verlangt von der Rentenversicherung einen zweistelligen Millionenbetrag, da das Krankenhaus seit Jahren Minus macht und viel investiert werden müsste. Man betrachte den Erhalt des Standorts Donaustauf als wichtigen Beitrag in der medizinischen Versorgung der Menschen in der Region, heißt es vom Verband. Sollte allerdings die Übernahme scheitern, würde die Klinik wohl geschlossen.

Schwer kranker Patient: "Ich bin auf die Klinik angewiesen"

Eine schreckliche Vorstellung für Christian Döllinger aus Baiern im Landkreis Regensburg. Gleich wird sich der 80-Jährige auf den Weg in die 20 Kilometer entfernte Klinik in Donaustauf machen. In der Lungenfachklinik wird er schon seit seiner Diagnose 2017 behandelt: Lungenfibrose. Eine unheilbare Krankheit, bei der sich Bindegewebe in der Lunge bildet und dadurch immer weniger Sauerstoff ins Blut kommt.

Die Lebenserwartung nach der Diagnose beträgt oft nur wenige Jahre. Seit 2022 gilt Christian Döllinger austherapiert. "Ich bin auf die Klinik angewiesen. Wenn bei mir was ist, muss ich innerhalb von ein oder zwei Stunden in der Klinik sein. Das ist für mich lebensnotwendig." Es gebe zwar zwei Ausweichkliniken in Regensburg, die hätten aber nicht die spezielle Ausrüstung, die es in Donaustauf gebe, so Döllinger.