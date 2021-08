vor 41 Minuten

Klimaaktivisten steigen auf Brandenburger Tor

Aktivisten der Klimaschutzbewegung "Extinction Rebellion" sind am Freitagmorgen in Berlin auf das Brandenburger Tor geklettert und haben sich an der Quadriga festgekettet. Andere blockierten die Straße am Tor und behinderten den Verkehr.