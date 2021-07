Kissinger Sommer: Klassikfestival trotz Corona ein voller Erfolg

Mit einem Konzert der Bamberger Symphoniker mit Chefdirigent Jakub Hrůša und dem Solisten Ray Chen an der Violine ist am Sonntagabend der 35. Kissinger Sommer zu Ende gegangen. Coronabedingt war das Programm in diesem Jahr mit insgesamt 29 Konzerten reduziert, in den Konzertsälen waren die Zuschauerreihen ausgedünnt. Abstände mussten eingehalten werden, es herrschte Maskenpflicht.

Klassikkonzerte per Public Viewing

Einige Orchesterkonzerte wurden doppelt gespielt und live in den Innenhof des historischen Luitpoldbads sowie per Lautsprecher in die Fußgängerzone und den Rosengarten übertragen. Auch das Abschlusskonzert genossen viele Besucher in der Abendsonne beim Public Viewing. Dieses Angebot, das sehr gut ankam, soll in Zukunft weitergeführt werden, versprach Bad Kissingens Oberbürgermeister Dirk Vogel. Er hofft, damit auch neue Gäste für den Kissinger Sommer zu gewinnen.