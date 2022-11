Kinderkrebs-Stationen: Ohne Spendengelder am Limit

Fallpauschalen reichen nicht

In der Kritik steht vor allem das Fallpauschalen-System, das Corbacioglu als Desaster bezeichnet. Je nach Fall zahlen die Krankenkassen der Klinik einen pauschalen Betrag. Da der Behandlungs- und Versorgungsaufwand aber gerade bei krebskranken Kindern individuell sehr unterschiedlich ist, bleiben viele Kosten ungedeckt. Immer wieder wird Corbacioglu deshalb zum Bittsteller und muss sich an den Elternverein VKKK (Verein zur Förderung krebskranker und körperbehinderter Kinder Ostbayern) wenden, der mit Spendengeldern aushelfen muss.

"Ich denke, ich sollte nicht jedes Jahr betteln gehen müssen, um die Regelversorgung aufrecht zu erhalten. Ich sollte nicht sagen müssen, bitte gebt mir Geld, dass ich den Arzt oder den Psychologen finanzieren kann, den ich brauche", sagt der Leiter der Kinderonkologie. Für ein wirtschaftlich starkes Land wie Deutschland sei das inakzeptabel.

Elternvereine müssen einspringen

Dass die Elternvereine mittlerweile auch Teile der Regelversorgung übernehmen, würden auch Studien zeigen, sagt Corbacioglu. In Bayern sind unter dem Dach der Deutschen Kinderkrebsstiftung 13 Elternvereine organisiert. Der in Ostbayern tätige VKKK hat seinen Sitz nur wenige Meter entfernt vom Regensburger Uniklinikum. Dort hat der Verein ein Haus gebaut, in dem Eltern übernachten und ein wenig Ruhe finden können, während ihre Kinder in der Klinik behandelt werden.