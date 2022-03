Kind zur Prostitution angeboten: Prozess in Missbrauchskomplex

Vor dem Landgericht München I beginnt der Prozess gegen einen 35 Jahre alten Münchner wegen Vergewaltigung und Missbrauchs eines 13 Jahre alten Mädchens. Die Tat ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft Teil eines größeren Missbrauchskomplexes: Mindestens neun Männer werden beschuldigt, das Kind missbraucht zu haben.

Einer von ihnen, ein 33-Jähriger, wurde bereits im Februar in München zu einer Haftstrafe von vier Jahren und zehn Monaten verurteilt, einem anderen wird am Münchner Amtsgericht der Prozess gemacht.

Männer sollten Missbrauch filmen

Der Mann, der das Mädchen im Internet für bezahlten Sex angeboten haben soll, steht derzeit in Flensburg vor Gericht - und ist dort weitgehend geständig. Er soll Männer online angeschrieben und sie aufgefordert haben, das Kind zu missbrauchen. Als Gegenleistung sollten die Männer ihre Taten filmen, ihm die Videos schicken - und zahlen.

Täter gab sich auf Snapchat als 17-Jähriger aus

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte der mutmaßliche Haupttäter das damals zwölf Jahre alte Mädchen im Januar 2021 über die Online-Plattform Snapchat angeschrieben und sich dabei als 17-Jähriger ausgegeben. Nach wenigen Tagen intensiven Chattens fragte er das Kind, ob es bereit wäre, mit anderen Männern Sex zu haben. Das Mädchen willigte ein - weil sie Gefühle für ihren Chatpartner entwickelt hatte, wie es in der Anklage zu dem bereits abgeurteilten Verfahren hieß - und aus "kindlicher Neugier".

Männer zahlten 50 Euro für "beischlafähnliche Handlungen"

Der Haupttäter aus dem Norden soll sie dann an eine Vielzahl von Männern vermittelt haben. Mit mindestens acht Männern soll es laut Staatsanwaltschaft zu Treffen gekommen sein, bei denen "beischlafähnliche Handlungen gegen Geld vollzogen wurden". 50 Euro sollen die Männer dafür gezahlt haben, die Hälfte davon schickte das Mädchen laut Staatsanwaltschaft an den in Flensburg vor Gericht stehenden Strippenzieher.

Mitschüler meldete Missbrauch

Die Ermittlungen gegen diesen Haupttäter waren nur zufällig ins Rollen gekommen, weil der Angeklagte über soziale Netzwerke auch zufällig einem Klassenkameraden der Zwölfjährigen Sex mit ihr angeboten haben soll, wie ein Gerichtssprecher in Flensburg sagte. Der Mitschüler meldete dies der Schule.

Anklage unter anderem wegen Vergewaltigung

In dem nun vor dem Landgericht München verhandelten Fall geht es um eine Tat aus dem Mai 2021 in einem Waldstück nahe der bayerischen Landeshauptstadt. Der 35 Jahre alte mutmaßliche Täter ist wegen Vergewaltigung, schweren sexuellen Kindesmissbrauchs und Verbreitung von Kinderpornografie angeklagt, das Gericht hat drei Verhandlungstage angesetzt.

(mit Material von dpa)