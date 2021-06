Katzenrettung in letzter Minute

Schweißtreibende Rettung

Es war keine alltägliche Rettung für die freiwillige Feuerwehr in der oberbayerischen Stadt Burghausen, auch wenn Tierrettung ja zum Aufgabengebiet gehören. Doch meist reicht eine Leiter. Diesmal rückten die Feuerwehler aus Burghausen mit einer Drehleiter an. Ob am Dach versuchte Tierretter Kevin Pemwieser, den kleinen Kater Oleg herauszuziehen. Man wollte ihn ja auch nicht verletzen, erklärt Markus Szehr, Pressesprecher Feuerwehr Burghausen: "Es war nur wenig von der Katze zu greifen." Zudem war es richtig heiß auf dem Dach, über 30 Grad. Schließlich gelang es dem Retter Pemwieser, Oleg zwischen die Paneele zu bekommen, so dass der Kopf herausschaute.