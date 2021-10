Katzenbabys aus Plastiksack vor dem Ersticken gerettet

Am Freitag hat eine Frau in Pilsting im Kreis Dingolfing-Landau sechs Katzenbabys vor dem Ersticken gerettet. Sie entdeckte die kleinen Katzen in einem zugebundenen Plastiksack. Die Tiere konnten befreit und in verschiedenen Familien untergebracht werden. Jetzt geht es den Katzenbabys wieder gut, so die Polizei am Montag.

Polizei ermittelt mutmaßliche Täter

Die Beamten haben inzwischen ermittelt, wer wahrscheinlich hinter dem Fall steckt. Zeugenhinweise führten zu einem 25-jährigen Mann sowie einer 23-jährigen Frau. Sie stehen im Verdacht, die Katzenbabys im verschlossenen Plastiksack abgelegt zu haben. Es wird wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.