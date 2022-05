Karusselle und eine frische Maß - Mehrere Volksfeste beginnen

Nach den großen Frühjahrsfesten in Landshut und Passau beginnen in Niederbayern nach zwei Jahren Corona-Zwangspause jetzt auch wieder immer mehr kleinere Feste.

In Mamming geht es rund

Am Abend wird mit dem Mamminger Volksfest das erste Volksfest im Landkreis Dingolfing-Landau eröffnet. Beim großen Umzug wird der veranstaltende "Radfahrverein Isarstrand Mamming" nicht nur die historischen alten Hochräder rausholen: An dem großen Auszug beteiligen sich auch Blaskapelle, Pferdegespann, Festwirt und Bedienungen sowie alle Vereine des Dorfes. Das Volksfest mit Bierzelt und kleinem Vergnügungspark am Dorfrand dauert bis einschließlich Sonntag.

Auch Aichbacher Volksfest öffnet

Auch das das Aichbacher Volksfest in Niederaichbach im Landkreis Landshut wird am Donnerstagabend mit dem Bieranstich vor dem Rathaus eröffnet. Am Freitag startet der Vergnügungspark. Auch hier läuft das Volksfest bis zum Sonntag.

Erstes Bucher Dorffest

Gefeiert wird an diesem Wochenende auch in Buch am Erlbach im Landkreis Landshut. Dort findet auf dem Areal um den Kirchplatz am Samstag und Sonntag zum ersten Mal das Bucher Dorffest statt. Es ersetzt das bisherige Volksfest in Buch am Erlbach. Das Dorffest findet allerdings nur bei gutem Wetter statt.

Jazz-Festival in Neuschönau

Mit einem dreitägigen Jazz-Festival wird von Freitag an in Neuschönau im Bayerischen Wald der 40. Geburtstag des Hans-Eisenmann-Haus gefeiert. Das erste Besucherzentrum des Nationalparks Bayerischer Wald am Fuß des Lusen ist 1982 eröffnet worden. Dort treten von Freitag bis Sonntag acht verschiedene Jazz-Formationen aus Bayern und Böhmen auf, zum Beispiel die „No Nonsense Band“, die Hits der 1920er Jahre arrangiert. Der Eintritt ist frei, auch Reservierungen sind nicht notwendig. Bei schönem Wetter finden die Konzerte im Freien statt, sollte es regnen, werden die Auftritte in den Kinosaal im Hans-Eisenmann-Haus verlegt.