Käseexport: Von Bayern nach Frankreich und umgekehrt - warum?

Vor allem aus dem Allgäu wird exportiert

Dennoch ist ersichtlich, dass vor allem aus dem Allgäu viel Käse nach Frankreich exportiert wird. Einer der Gründe: Dort gibt es viel Milch. Bekannt ist, dass etwa die genossenschaftliche Molkerei Rückholz im Ostallgäu einen großen Teil ihres Emmentalers in Frankreich absetzt.

Aber es hängt auch mit den Besitzstrukturen der Molkereien zusammen, erklärt Hans-Jürgen Seufferlein: "Wir haben französische Konzerne in Bayern, wie Lactalis oder die zur Savencia-Gruppe gehörende Molkerei Edelweiss in Kempten. Lactalis und die Savencia-Group sind die Marktführer in Frankreich - und so geht es auch auf diesem Weg hin und her." Ein weiteres Beispiel: das Milchwerk Bad Wörishofen gehört der belgischen Molkerei Vache Bleue, deren Käse aber in Frankreich landet.

Und auch die Privatmolkerei Hochland mit Standorten in Heimenkirch im Landkreis Lindau und im oberbayerischen Schongau hat enge Geschäftsbeziehungen nach Frankreich und dort sogar einen eigenen Standort.

Hauptabnehmer für bayerischen Käse: Italien

Weit mehr bayerischer Käse geht allerdings nach Italien. Wer in Italien eine Pizza isst mit Mozzarella drauf, kann mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass der Mozzarella aus Bayern kommt. Zum Beispiel von der Molkerei Jäger in Haag in Oberbayern. Italien ist mit über 120.0000 Tonnen Spitzenreiter beim Import von bayerischem Käse. Auch nahezu alle anderen EU-Mitgliedsstaaten kaufen bayerischen Käse und sogar in die Schweiz werden jährlich über 8.000 Tonnen exportiert.