Ingolstädter Polizei sucht unbekannten Messerangreifer

In der Nacht auf Sonntag soll ein bisher Unbekannter in Ingolstadt zwei Jugendliche mit einem Messer verletzt haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bisher ohne Erfolg. Die beiden Opfer, ein 16- und ein 17-Jähriger, waren nach Angaben der Polizei mit dem entgegenkommenden Radfahrer gegen 1.30 Uhr auf der Theodor-Heuss-Brücke in Streit geraten.

Unbekannter zückt Messer

Im Verlauf dieses Streits soll der Unbekannte ein Messer gezogen und dem 16-Jährigen damit schwerste Verletzungen im Bereich des Unterarmes zugefügt haben. Als der 17-Jährige eingreifen wollte, verletzte der unbekannte Täter auch diesen durch einen Schnitt an der Hand, so die Polizei.

Der Angreifer flüchtete daraufhin mit seinem Rad. Die Kripo Ingolstadt ermittelt und sucht Zeugen.