Fahrschulen und Corona: Nur mit 2G zum Führerschein

Luis aus Unterwössen geht jeden Tag um 5.30 Uhr eine halbe Stunde zu Fuß zu seiner Arbeitsstelle, egal ob es stürmt oder schneit. So hatte sich der 18-Jährige seine Ausbildung nicht vorgestellt. Denn vor einigen Monaten hatte er mit dem Führerschein begonnen und die theoretische Prüfung auch bestanden.

Um den Führerschein endgültig in den Händen zu halten, fehlen ihm nur noch wenige Fahrstunden. Doch die sind durch die Corona-Regeln der Staatsregierung vorläufig auf Eis gelegt.

Ein negativer Test reicht nicht mehr

Wer Fahrstunden machen oder die Fahrprüfung ablegen will, muss geimpft oder genesen sein. Luis hat Bedenken vor den Folgen der Corona-Impfung, ist ungeimpft und will es auch bleiben. Zu einem Corona-Schnelltest vor jeder Fahrstunde wäre er gerne bereit, doch was bis vor wenigen Wochen noch möglich war, geht jetzt nicht mehr.

2G trifft Fahrschüler und Fahrschulen

Der Traunsteiner Fahrschulbesitzer Timo Lochner hatte sich Schnelltests und Masken besorgt und seine Mitarbeiter schulen lassen, um die Fahrschüler zu testen. Von den rund 150 Schülern der Fahrschule ist ein Drittel nicht gegen Corona geimpft.

Der geimpfte Fahrschulleiter will keinen verurteilen, jedem seine persönliche Entscheidung pro oder contra Impfung lassen. Dennoch wäre ein Schnelltest vor jeder Fahrstunde auch für ihn und seine Mitarbeiter eine sichere Möglichkeit, eine Fahrstunde mit Maske durchzuführen, sagt er.

Wie ihm geht es auch anderen Fahrschul-Kollegen im Landkreis Traunstein. Auch sie haben ungeimpfte Fahrschüler, die ihre Fahrausbildung bis auf Weiteres aussetzen müssen.

Klare Haltung im Bayerischen Gesundheitsministerium

Warum 2G gilt und Ungeimpfte nicht vor jeder Fahrstunde getestet werden dürfen, können einige Fahrlehrer und Fahrschüler nicht verstehen. Auf Nachfrage teilt das Bayerische Gesundheitsministerium dem BR schriftlich mit, dass es in Schulungsräumen und Autos ein nicht unerhebliches Ansteckungsrisiko gebe. Den besten Schutz davor biete eine Impfung.

Wörtlich schreibt eine Ministeriumssprecherin: "Diese Möglichkeit (Anm. der Impfung) besteht seit 16. August 2021 auch für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren. Vor diesem Hintergrund ist es zumutbar, dass Personen in der Konsequenz ihrer freien Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, die hiermit verbundenen Nachteile hinzunehmen haben."

Druck auf junge Menschen wächst

Gerade am Land wird ein Führerschein zum Teil von Arbeitgebern als Voraussetzung für eine Anstellung gewünscht. Der Traunsteiner Fahrschulbetreiber Timo Lochner glaubt, dass ungeimpfte Fahrschüler darauf hoffen, dass die 2 G-Regel im Frühjahr wieder aufgehoben wird.

Lochner selbst glaubt nicht daran. Er mutmaßt, dass das der Führerschein ein Druckmittel sei, um die Impfungen bei jungen Menschen voranzutreiben. Er vermutet, dass sich der eine oder andere Fahrschüler absichtlich mit dem Corona-Virus anstecke, um den Genesenen-Status zu erhalten - und dann den Führerschein machen zu können.