Immer weniger Mühlen in Bayern – Wie überleben die Betriebe?

Kunden freuen sich über unverpackte Lebensmittel

Mehr als 50 Landwirte aus dem Raum Altötting und Mühldorf bringen ihr Getreide zu den Bruckmayers. Bevor sie zusätzlich zum regulären Müllerbetrieb ihren neuen Laden aufgemacht haben – er ist etwa dreimal so groß wie der alte – haben sie ihre Kunden nach ihren Wünschen befragt. Ganz vorne mit dabei waren unverpackte Produkte wie Nudeln, Linsen oder Leinsamen. Die kann man sich jetzt in Gläsern abfüllen. Das neue Konzept kommt bei den Kunden gut an.

"Unverpackt-Sachen zu kaufen, war mir ganz wichtig. Auch frische, regionale Sachen waren mir ganz wichtig, und ich kriege hier einfach alles, was ich brauche." Kunde

"Für mich ist der Laden ganz wichtig, weil viele Sachen, die man in großen Geschäften sowieso nicht bekommt, bekomme ich hier. Und hier weiß ich, was ich bekomme." Kunde

Die Nachfrage nach den unverpackten Waren ist sogar so groß, dass die bereitgestellten Gläser schon nach ein paar Tagen vergriffen waren und nachgekauft werden müssen.

Ausstellung über das Müllerhandwerk und alte Getreidesorten

Die Kunden können in dem Mühlenladen nicht nur regionales Mehl und andere Produkte aus der Umgebung kaufen, sondern sich auch über die Geschichte der Mühle informieren. Ganz hinten im Laden führt eine Treppe in den ersten Stock zu einer kleinen Ausstellung, in der auch die Geräte und die Tradition des Müllerberufs erklärt werden. Außerdem gibt es Aufsteller und alten Getreidesorten zum Anschauen und Anfassen.

Veronika Bruckmayer hat in Weihenstephan Agrarmarketing und Management studiert. Gemeinsam mit dem Landesverband für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung hat sie die Ausstellung zusammengestellt.