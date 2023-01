"Ihr seid Botschafter des Friedens": 30 Jahre Spätaussiedler

"Kriegsfolgenbeseitigungsgesetz": Der lange, bürokratische Name sagt nichts aus über die große Bedeutung dieser Neuregelung für Hunderttausende von Menschen. Das Gesetz, das am 1. Januar 1993 in Kraft trat, ermöglichte nämlich die Übersiedlung von Deutschen und ihrer Familien aus der ehemaligen Sowjetunion in die alte Heimat. Ein langer, beschwerlicher Weg. "Die Spätaussiedler mussten am längsten unter den Folgen des Zweiten Weltkriegs leiden", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) beim Festakt "30 Jahre Spätaussiedler" in Nürnberg. Doch die Integration sei geglückt. "Ihr seid ein ganz starker Teil von Bayern", so Söder in seiner Rede, "ihr seid die Botschafter des Friedens."

Beratung für Geflüchtete im Haus der Heimat

Mit diesen Worten lobte der Ministerpräsident besonders das aktuelle Engagement der Deutschen aus Russland für die Geflüchteten aus der Ukraine. "Sie helfen, sie verbinden, sie führen zusammen, und das ist in diesen Zeiten der Trennung, der Polarisierung, der Spaltung ein gutes Zeichen." Nicht umsonst habe die Staatsregierung das vor vier Jahren gegründete Bayerische Kulturzentrum der Deutschen aus Russland gebeten, ein Beratungsangebot für Flüchtlinge im Nürnberger Haus der Heimat anzubieten. Weil diese Aufgabe so wichtig sei, werde die Finanzierung verlängert, so Söder.

Verbindungen in ehemalige Sowjetstaaten

Eigentlich soll sich das Kulturzentrum um kulturelle Angebote, um Projekte und die Pflege der Verbindungen in die ehemalige Sowjetunion kümmern – die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland vertritt auch die Interessen der Deutschen aus allen anderen ehemaligen Sowjetrepubliken. In den vergangenen vier Jahren seien kulturelle Verbindungen nach Russland, Kasachstan, Usbekistan und in die Ukraine aufgebaut worden, berichtet der Leiter des Kulturzentrums, Waldemar Eisenbraun. So wurden zum Beispiel virtuelle Rundgänge auf den Spuren der Deutschen in ehemaligen Siedlungsgebieten erstellt.