House-Running: "Squattwins" stellen neuen Weltrekord auf

Die Zwillinge Julia und Stephanie Müller, auf Sozialen Medien auch als "Squattwins" bekannt, haben am vergangenen Samstag in München einen erneuten Weltrekord aufgestellt: Mit 11.000 Höhenmetern haben sie die weiteste House-Running Distanz in 12 Stunden zurückgelegt. Jeder im Team, bestehend aus den Zwillingen und zwei Leistungssportlern, ist insgesamt 55 Mal die zwölf Stockwerke des Rilano Hotels im Norden Münchens per Treppe hoch und an der Außenfassade wieder herunter gelaufen. Dabei wurden die Sportlerinnen und Sportler von einer Stuntcrew gesichert.

Rekord in nur fünf Stunden aufgestellt

Bereits nach fünf Stunden hatten alle Teammitglieder die Mindestanforderung – also 7.200 Höhenmeter in 36 Runden – erfüllt, um den Weltrekord zu knacken.

Die beiden 40-jährigen Frauen aus Isny hatten schon im Juni 2023 einen ähnlichen Rekord aufgestellt – das Treppensteigen kam dieses Jahr hinzu. Außerdem sind die Zwillinge diesmal nicht als Duo, sondern im Vierer-Team angetreten.

Zwei Polizisten als Leistungssportler mit am Start

Mit dabei als Fassadengeher waren Vakkas Soyudogan, ein Polizist und Leistungssportler aus Limburg an der Lahn, sowie Maurice Boeren, ebenfalls Polizist und Leistungssportler, aus Pfaffenhofen an der Ilm. Jeder der Läufer musste die Mindestanforderung für den Weltrekord erfüllen.

Mit dem Weltrekord haben die Zwillinge auch für eine Registrierung als Stammzellspender bei der DKMS geworben.