Kletterfreudige Zwillinge: Weltrekordversuch an der Hotelfassade

Die Zwillinge Julia und Stephanie Müller, auf Sozialen Medien auch als sogenannte Squattwins bekannt, wagen am Samstag in München einen erneuten Weltrekordversuch: Die beiden 40-jährigen Frauen aus Isny im Allgäu wollen zusammen mit ihren zwei Teamkollegen die Außenfassade des 50-Meter hohen Rilano Hotels im Münchner Norden zwischen 8 und 20 Uhr so häufig wie möglich "nach unten gehen". Eine zusätzliche Stunt-Crew sichert die Rekordanwärter, sodass sie mit dem Körper, waagerecht zum Boden gerichtet, an der Außenfassade entlang gehen können.

Rekordversuch für einen guten Zweck

Laut Angaben der Schwestern müssen sie gemeinsam mindestens 7.200 Höhenmeter in 12 Stunden schaffen. Einen vergleichbaren Weltrekord haben die beiden im Juni 2023 bereits aufgestellt.

Der Unterschied: Diesmal erfolgt der Aufstieg ausschließlich durch Treppensteigen. Außerdem gehen sie diesen Rekordversuch nicht als Duo, sondern im Vierer-Team an. Mit dabei als Fassadengeher sind Vakkas Soyudogan, ein Polizist und Leistungssportler aus Limburg an der Lahn sowie Maurice Boeren, ebenfalls Polizist und Leistungssportler, aus Pfaffenhofen an der Ilm. Jeder der Läufer muss die Mindestanforderung für den Weltrekord erfüllen – nach Angaben der Schwestern mindestens 36 Runden. Mit dem Weltrekord wollen die Zwillinge auch für eine Registrierung als Stammzellspender bei der DKMS werben.