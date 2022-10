> Hoher Sachschaden bei Brand auf Bauernhof in Bernried

Auf einem Bauernhof in Bernried, Kreis Deggendorf, ist am Samstag in einer Scheune Feuer ausgebrochen. In dem Gebäude waren auch Kühe untergebracht, die aber alle rechtzeitig herausgeholt werden konnten, so die Polizei. Es entstand hoher Sachschaden.