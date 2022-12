Höchstalter erreicht: Feuerwehrmann muss aus Dienst ausscheiden

Richard Ullrich zieht seine Einsatzkleidung an: Schutzanzug, Stiefel, Helm. Mit wenigen routinierten Handgriffen prüft er, ob alles sitzt. Dann rutscht er schwungvoll die Stange hinab in den Geräteraum, wo das Einsatzfahrzeug wartet. Es ist wohl das letzte Mal für den ehrenamtlichen Feuerwehrmann, bevor er endgültig seinen Spind bei der Freiwilligen Feuerwehr Zeitlofs in der Rhön räumen muss. Denn: Er ist im Dezember 65 Jahre alt geworden und hat damit die verpflichtende Altersgrenze für Feuerwehrleute erreicht.

Altersgrenze bei 65: Unfallschutzrechtliche Gründe

Das Höchstalter für Feuerwehrleute ist im Bayerischen Feuerwehrgesetz verankert. Ausschlaggebend seien unfallschutzrechtliche Gründe, erläutert Benno Metz, Kreisbrandrat des Kreisfeuerwehrverbands im Landkreis Bad Kissingen. Die Berufsgenossenschaft müsse die Altersgrenze als Versicherungsträger der Feuerwehren mittragen und ein höheres Einsatzalter gehe eben häufig auch mit höheren Unfallkosten einher. Zudem lasse auch die Leistungsfähigkeit im Alter nach.

Läuft Marathon und fährt Rad: "Ich könnte noch weiter"

Für Richard Ullrich ist das nicht nachvollziehbar. Der frühere Kraftfahrer fühlt sich fit. Noch vor wenigen Wochen hat er an einem Marathon in Zeil am Main im Landkreis Haßberge teilgenommen. Mehrmals die Woche geht er mehrere Kilometer laufen, dazwischen fährt er Rad. Sein guter Gesundheitszustand wurde auch von Ärzten mehrfach bestätigt. Denn als Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr musste er sich ohnehin einer jährlichen Untersuchung unterziehen – 15 Jahre in Folge mit positivem Bescheid. Mit der Zusatzqualifikation zählte Ullrich zu den ältesten Atemschutzgeräteträgern in Deutschland.

Es sei eben wie beim Autofahren, sagt Ullrich: Der eine fahre schon mit 60 schlecht, der andere erst mit 90. Er selbst fühlt sich aber noch fit. "Ich könnte noch weiter", betont er, "nur die Gesetzeslage gibt es eben nicht mehr her."

Feuerwehren kämpfen mit Nachwuchsproblemen

Dabei könnte Ullrich gerade jetzt im beruflichen Ruhestand die Zeitlofser Feuerwehr deutlich entlasten. Denn wie in vielen Ortschaften kämpfe man auch hier aktuell mit Nachwuchsproblemen, berichtet Matthias Hauke, Bürgermeister und zugleich Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr. In der Kinderfeuerwehr stehe zwar bereits Nachwuchs in den Startlöchern, doch die aktuellen Jugendjahrgänge seien nur dünn besetzt.

Solche Schwankungen gibt es immer wieder. Erfahrene Kräfte wie Ullrich könnten hier zu einer konstanten Besetzung beitragen. Umso mehr, da viele der Ehrenamtlichen außerhalb der Gemeinde arbeiten und entsprechend nicht immer schnell zur Stelle sein können, wenn es zum Notfall kommt.