BR24extra 20.15 Uhr: Hochwasser in Bayern – die aktuelle Lage

Katastrophenfall in Passau

Wie in Regensburg gilt donauabwärts in der Drei-Flüsse-Stadt Passau der Katastrophenfall. Der Uferbereich mit der ersten Häuserzeile in der Altstadt ist überflutet. Die Altstadt von Passau ist wegen des Hochwassers für den Autoverkehr weitgehend gesperrt. Nach Angaben einer Stadtsprecherin dürfen lediglich noch Anwohner hineinfahren. In Passau fließen Donau, Inn und Ilz zusammen. Mit Sandsäcken und Holzbrettern versuchen die Menschen dort ihre Häuser zu schützen. Zwischen Kelheim und Passau sollen die Pegelstände bis einschließlich Mittwoch oberhalb der Meldestufe 4 liegen.

Die Pegelstände an der Donau: uneinheitlich

Donauaufwärts im Bereich Kelheim steigt der Pegel noch langsam weiter an. Wie das Landratsamt am späten Dienstagnachmittag mitteilte, wird dort der endgültige Hochwasserscheitel wohl am Mittwoch erreicht. Ähnlich die Lage bei Neustadt, wo der Scheitel aber noch am Abend erwartet wird.

An der unteren Donau im Bereich Straubing wurde der Scheitelpunkt am Dienstagnachmittag erreicht. Gegen 18 Uhr lag der Pegel dort bei 7,20 Meter, Tendenz langsam fallend, so das Landratsamt. Punktuell komme es an einzelnen Stellen zu Deichdurchsickerungen, die immer wieder gesichert werden.

Aufatmen an der Abens

Vorsichtige Entwarnung gibt das Landratsamt für die Abens. Sowohl in Mainburg als auch in Abensberg sind die Pegelstände inzwischen unter die Meldestufe 1 gesunken. Die Behörden gehen derzeit nicht davon aus, dass der Wasserstand der Abens in den nächsten Tagen noch einmal nennenswert ansteigen wird.

Drei Tote, eine glückliche Rettung

Eine 57 Jahre alte Frau rutschte am Montag in Markt Rettenbach (Landkreis Unterallgäu) mit ihrem Auto ins Wasser und wurde später leblos geborgen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Autofahrerin war nach ersten Ermittlungen auf einer überfluteten Staatsstraße unterwegs, nachdem sie eine Absperrung ignoriert hatte. Im gesperrten Abschnitt sei die Frau an einer überfluteten Stelle mit ihrem Wagen in eine Wiese abgerutscht. Dort sei der Wasserstand so hoch gewesen, dass das Auto sofort von Wasser umschlossen worden sei.

Insgesamt kamen bei dem Hochwasser in Bayern bisher mindestens drei Menschen ums Leben, zudem gibt es laut Innenministerium mehrere Vermisste.

Eine gute Nachricht kommt aus dem Silberwald nahe Neu-Ulm: Dort haben die Beamten eine Frau gerettet, die mehr als 52 Stunden lang vom Hochwasser umschlossen in einer Baumkrone ausharren musste. Ein Drohnenteam der Polizei fand die vermisste 32-Jährige - "weitgehend unverletzt".

Meteorologe: Man kann von Jahrhundert-Niederschlägen sprechen

In den vergangenen Tagen war an mehreren Orten in Süddeutschland nach vorläufigen Daten so viel Regen gefallen wie nur alle 50 bis 100 Jahre. Man könne von Jahrhundert-Niederschlägen sprechen, sagte der Meteorologe Thomas Deutschländer vom DWD. "Das ist schon besonders, aber nicht komplett außergewöhnlich."