100 Millionen plus x: Kabinett beschließt Hochwasser-Soforthilfe

Die bayerische Staatsregierung reagiert mit Soforthilfen auf die Hochwasserschäden im Freistaat. "Bayern hilft schnell und unbürokratisch", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer Kabinettssitzung in München. "Wir lassen in der Not niemanden allein." Das Kabinett habe ein umfassendes Hilfspaket mit einem Volumen von "100 Millionen plus x" beschlossen. "So viel, wie gebraucht wird, wird es werden", versprach Söder. Noch heute werde Geld an die Bezirksregierungen überwiesen.

Privathaushalte können dem Ministerpräsidenten zufolge für Hausrat bis zu 5.000 Euro erhalten, bei Ölschäden bis zu 10.000 Euro. Bei "Versicherbarkeit" gibt es laut Staatskanzlei einen Abschlag von 50 Prozent. Voraussetzung für die Auszahlung dieser Hilfen sei ein Antrag bei der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde.

Für Betriebe soll es Hilfsprogramme der Ministerien geben. Für Unternehmen und Angehörige freier Berufe wird den Angaben zufolge eine Soforthilfe von bis zu 200.000 Euro gewährt. In der Landwirtschaft sind Hilfen bis zu 50.000 Euro vorgesehen.

