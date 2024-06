Hochwasser in Bayern: Die Lage am Mittag

Dieser Artikel fasst den Stand der Hochwasserlage am Mittag des 3. Juni zusammen. Die aktuellsten Entwicklungen finden Sie in unserem Hochwasser-Ticker.

Die Hochwasserlage in Bayern bleibt angespannt – und konzentriert sich zunehmend auf die Donau. Entlang der Donau sei vielfach Meldestufe 4 erreicht, berichtete der Hochwassernachrichtendienst (HND) Bayern am Morgen. Meldestufe 4 bedeutet, dass bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet werden oder Wasser- und Dammwehr in großem Umfang zum Einsatz kommen müssen. Auch die Flüsse Schmutter, Paar, Ilm und Amper führen für bebaute Gebiete gefährliches Hochwasser.

Weitere Dämme gebrochen – Hunderte Menschen in Gefahr

Besonders viele Schäden verursachte das Hochwasser im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen: Im dortigen Reichertshofen machten sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Vormittag ein Bild der Lage. Während das Hochwasser in Reichertshofen langsam zurückgeht, brachen in der Nacht weitere Dämme in der Region – zunächst in Ebenhausen, dann im Bereich Manching. Hunderte Menschen müssen sich dort in den oberen Stockwerken ihrer Häuser aufhalten.

In einigen bayerischen Regionen fällt wegen des Hochwassers zeitweise der Strom aus. Betroffen sind besonders die schwäbischen Landkreise Günzburg und Dillingen sowie der Landkreis Augsburg.

Katastrophenfall in Regensburg ausgerufen

Die Stadt Regensburg rief am Morgen den Katastrophenfall aus. Der Hochwassernachrichtendienst rechnet damit, dass die Donau ab Regensburg flussabwärts ähnlich viel Wasser führen wird wie beim Hochwasser 2002. Am Messpunkt Eiserne Brücke lag der Pegelstand demnach um 7 Uhr bei 5,90 Meter. Am vergangenen Dienstag lag der Wert im Schnitt noch bei etwa 2,70 Metern. Beim letzten großen Hochwasser vor elf Jahren wurden genau 6,82 Meter gemessen. Dieses Mal soll der Höchststand am Dienstagvormittag erreicht werden.

Wegen des hohen Grundwasserspiegels empfiehlt die Stadt Regensburg, Keller in Flussnähe auszuräumen sowie Autos aus Tiefgaragen zu fahren. Auch Öltanks sollten auf ihre Auftriebssicherheit hin überprüft werden. In gefährdeten Räumen sollen Strom und Heizung abgestellt werden. Ein Bürgertelefon wurde eingerichtet: Unter der Nummer 0941/5078936 können sich Betroffene mit Fragen an die Regensburger Stadtverwaltung wenden.

In Schwaben drohen weitere Dammbrüche

In Schwaben drohen weitere Dammbrüche wegen des dramatischen Hochwassers. Im Landkreis Donau-Ries wurde die Bevölkerung der Orte Heißesheim und Auchsesheim erneut aufgefordert, das Gebiet umgehend zu verlassen, weil Dämme nachgeben könnten.

"Mit einer Überflutung der gesamten Ortsgebiete muss gerechnet werden", teilte die Kreisbehörde in Donauwörth mit, nachdem bereits am Sonntagabend gewarnt wurde. Notunterkünfte seien eingerichtet worden. Auch für die anderen bislang evakuierten Bereiche könne keine Entwarnung gegeben werden. So hat sich flussaufwärts im Landkreis Günzburg die Lage sogar noch einmal verschlimmert, denn in Burgau und Offingen sind die Pegel der Mindel wider Erwarten noch einmal deutlich angestiegen. An beiden Orten wurden Menschen mit Hubschraubern und Booten evakuiert.

Schrobenhausen: 43-Jährige tot geborgen

Traurige Gewissheit herrscht inzwischen bei einer seit Sonntag vermissten Frau in Schrobenhausen: Die 43-Jährige wurde von Rettungskräften tot im Keller eines Hauses entdeckt.

Die Frau ist das zweite bekannte Todesopfer des Hochwassers in Bayern und Baden-Württemberg. Am Sonntagmorgen war in Pfaffenhofen an der Ilm ein Feuerwehrmann tot geborgen worden, der bei einer Rettungsaktion ums Leben kam. Der Mann war bei einem Einsatz mit drei Kollegen mit dem Schlauchboot gekentert. Vermisst wird in Bayern zudem ein weiterer Feuerwehrmann.

Hochwasser: Entspannung in mehreren Regionen

In einigen bayerischen Regionen entspannt sich die Situation glücklicherweise. In der niederbayerischen Bezirkshauptstadt Landshut fiel der Wasserstand der Isar zuletzt etwas. Am Vormittag stand der Pegel Landshut-Birket bei 3,39 Metern. Das waren 15 Zentimeter weniger als der bisherige Höchstwert von 3,54 Metern, der am späten Sonntagnachmittag erreicht worden war. Dennoch ist die Hochwasser-Meldestufe 3 in Landshut weiter deutlich überschritten.

In Nordbayern stehen die Zeichen noch mehr auf Entspannung. Der Hochwassernachrichtendienst Bayern sieht inzwischen in ganz Ober- und Mittelfranken keine Gefahr mehr, dass bebaute Gebiete überschwemmt werden könnten. Noch bis zum Morgen galt eine entsprechende Warnung für die Regionen Bamberg, Coburg und Nürnberg. In weiten Teilen Ober- und Mittelfrankens wird jetzt nur noch vor Ausuferungen und Überschwemmung unbebauter Gebiete gewarnt. Für die Regionen Kronach, Hof, Wunsiedel und Bayreuth gilt gar keine Warnung mehr.

Neuer Regen droht – Behörden warnen

Anderen Regionen können dagegen noch nicht aufatmen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet im Laufe des Montags mit schauerartigem und zum Teil ergiebigem Regen. Betroffen sei vor allem die Südhälfte Bayern, teilte ein DWD-Sprecher am Montag in München mit. Außerdem seien kleiner Hagel und Böen mit Geschwindigkeiten von um die 60 Kilometern pro Stunde möglich.

Generell appellieren die Behörden, Sperrungen von Straßen und Wegen ernst zu nehmen, den Anweisungen der Einsatzkräfte zu folgen und sich nicht unnötig in unmittelbare Wassernähe zu begeben.

Söder: Lage vielerorts "ernst und kritisch"

Angesichts der dramatischen Lage in den bayerischen Hochwassergebieten mahnte Bayerns Ministerpräsident Söder, der Rettung von Menschenleben uneingeschränkten Vorrang einzuräumen. Er rief die Bevölkerung auf, Evakuierungsanweisungen unbedingt Folge zu leisten. "Wenn eine solche Aufforderung kommt zur Evakuierung, dann auch wahrnehmen und machen", sagte Söder im BR. Die Lage sei vielerorts "ernst und kritisch". Einsatzkräfte seien dort rund um die Uhr unterwegs.

Viele Bahnverbindungen weiter eingeschränkt

Wegen der Hochwasserlage in Teilen Baden-Württembergs und Bayerns rät die Deutsche Bahn weiterhin von Fahrten nach Süddeutschland ab. Bei den Fernverkehrsverbindungen kommt es zu Zugausfällen, vor allem München kann von Stuttgart, Würzburg und Nürnberg aus nicht angefahren werden, teilte die Bahn mit. Die Einschränkungen werden den Angaben nach auch am heutigen Montag andauern.

Auf folgenden Strecken kommt es demnach zu Ausfällen: München-Nürnberg-Erfurt-Berlin, Karlsruhe-Stuttgart-Ulm-Augsburg-München, Stuttgart-Mannheim-Frankfurt(M), München-Lindau-Bregenz-Zürich, Karlsruhe-Stuttgart-Crailsheim-Nürnberg und Augsburg-Kempten (Allgäu)-Oberstdorf. Zwischen Nürnberg und Würzburg verspäten sich die Züge.

Unterstützung für Bayern aus Nordrhein-Westfalen

Hilfe für die bayerischen Einsatzkräfte kommt unter anderem aus Nordrhein-Westfalen. Das Bundesland schickt fünf Wasserrettungszüge mit je 48 Helfern, zehn Fahrzeugen, acht Anhängern und sechs Booten ins Hochwassergebiet nach Landau an der Isar. Laut dem Düsseldorfer Innenministerium hatte der Freistaat Bayern am späten Sonntagabend das Hilfsangebot angenommen. Die Retter wurden danach losgeschickt und sollen für 48 Stunden im Freistaat unterstützen.

Mit Informationen der BR-Korrespondentinnen und -Korrespondenten sowie den Nachrichtenagenturen dpa und AFP