Helfer aus Unterfranken in Einsatz im Hochwassergebiet Schwaben

Hilfe für den Landkreis Aichach-Friedberg

Aus Stadt und Landkreis Aschaffenburg machten sich derweil am Sonntag etwa 180 Feuerwehrleute mit 45 Fahrzeugen und zehn Anhängern auf den Weg in den Landkreis Aichach-Friedberg. Um 3 Uhr sammelten sich die Einsatzkräfte an der Autobahnmeisterei in Hösbach. Um 4 Uhr startete das Spezialkontingent Hochwasser/Pumpen. Bereits am Samstag war ein Vorauskommando in das Katastrophengebiet gefahren. Dem Aschaffenburger Kreisbrandrat Frank Wissel zufolge sind die Einsatzkräfte aus Unterfranken vermutlich bis Dienstagvormittag im Einsatz. Auch aus Stadt und Landkreis Schweinfurt fuhr laut Frank Wissel am Sonntagmorgen ein sogenanntes Spezialkontingent an Feuerwehrleuten ins Hochwassergebiet.