Hausdrache, Schwimmen, Hühner: Das sind unsere "happy places"

Elf Jugendliche wurden im Rahmen der ARD-Themenwoche als "young reporter" ausgewählt - und dürfen nun ihre "happy places" vorstellen. Gemeinsam mit Coaches vom BR haben sie Beiträge produziert, fürs Fernsehen, Radio, für Online-Plattformen und Soziale Netzwerke.

Neues Familienmitglied nach Schicksalsschlag

"happy places", das können nicht nur Orte sein, sondern auch Menschen und Tiere, die die jungen Reporterinnen und Reporter einfach nur glücklich machen. Da ist zum Beispiel der 15-jährige Armin aus München. Er hat einen schweren Schicksalsschlag erlebt. Der flauschige Hund "Coco", der jetzt Teil der Familie geworden ist, bringt Armin aber wieder Freude im Leben.

Emma aus Cham in der Oberpfalz hat sehr unter Corona und den damit verbundenen Einschränkungen gelitten. Die 20-Jährige fühlte sich, als sei sie in ein Loch gefallen. Ihr Studium musste sie von daheim aus beginnen. Sie spricht von einer harten Zeit für alle jungen Menschen, die durch die Pandemie ausgebremst wurden. Doch am Ehrenhain, hoch über den Dächern von Cham, hat sie ihren "happy place" gefunden. Hier ist ihr Bauchgefühl viel stärker, erzählt sie. Die Studentin kommt unter anderem her, wenn sie nachdenken will.

Für Tamara aus Pörndorf in Niederbayern ist gleich ihr ganzes Dorf ein "happy place". Die Jugendliche ist hier nicht nur bei der freiwilligen Feuerwehr und als Ministrantin aktiv, sie kennt auch jeden in der 500-Seelen-Gemeinde und jeder kennt sie. Egal, ob auf der Hausbank mit der Oma, mit ihrer Familie oder beim Joggen - die Gemeinschaft in Pörndorf macht die 15-Jährige glücklich.

Soft Skill für die Zukunft: Medienkompetenz

"Nicht wir berichten über Jugendliche, wie sie sich zwischen Netflix und der Bushaltestelle fühlen, sondern sie berichten selber, warum sie an dem Ort, wo sie sind, happy sind," betont Projektleiterin Anne Thoma von den BR-Medienkompetenzprojekten. Zudem sei ein wichtiges Ziel des Projektes, dass die Jugendlichen Medienkompetenz erlernen - das sei eine der entscheidenden Soft Skills für die Zukunft, ist sich Thoma sicher.

Mit den BR-Coaches an der Seite, haben die Jugendlichen gemeinsam das Story-Board für ihren Film entwickelt. Sie sind geschult worden im Bereich Kamera und Schnitt und haben so laut der Projektleiterin ein Gespür dafür bekommen, wie Qualitätsjournalismus funktioniert.