Der neue Eberhofer-Krimi ist da: Rehragout-Rendezvous

Niederkaltenkirchen - das gallische Dorf in Bayern

Sebastian Bezzel zieht bei den Eberhofer-Krimis Parallelen zur berühmten Asterix-Reihe. "Ich finde, das ist wie das gallische Dorf. Also, du hast zwei Helden, die ein Abenteuer erleben. Aber du willst sehen, wie der Majestix zweimal vom Schild fällt. Oder der Troubardix wird zweimal irgendwohin gefesselt. Das muss sein. Und das sind lieb gewonnene Charaktere.“

Eberhofer-Autorin Rita Falk kann ihre Bestseller kaum so schnell schreiben, wie sie auf der Leinwand zu bayerischen Blockbustern werden. Einzigartig auch, dass das Schauspiel-Ensemble seit zehn Jahren nahezu unverändert in aller Schrulligkeit harmoniert. Das gilt auch für "Rehragout-Rendezvous", in dem die Frauen an die Macht kommen und die Männer in eine Sinnkrise stürzen – Bühne frei für ein neues Abenteuer des deutschen Dreamteams Sebastian Bezzel und Simon Schwarz. Kinostart ist der 10. August.